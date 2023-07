Brice Tchaga : ce qu’il faut savoir du meilleur ami de Kylian Mbappé

- Publicité-

Brice Tchaga, connu comme l’ami et frère de la star française Kylian Mbappé, est coiffeur, investisseur et formateur en immobilier, agro-pastoral et actifs financiers. Cet ami et frère de Mbappé a depuis pris l’habitude de se rendre au Parc des Princes à ses heures perdues pour soutenir son ami, mais aussi Achraf Hakimi, dont il est très proche depuis plusieurs mois.

Ce Parisien de 27 ans, originaire du Cameroun, pratique la coiffure depuis son plus jeune âge. À 18 ans, Brice intègre un salon de coiffure du centre de Levallois-Perret, où il rencontre Tiémoué Bakayoko et Blaise Matuidi. Ce dernier a réussi à se faire connaître au fil des années grâce à ses réalisations, rapporte Afrikbuzz.

Il a monté sa propre entreprise et a coiffé de grands artistes dont Gims, DJ Snake ou encore Fara, l’ambassadrice de la marque Grooming pour Dior Beauty, c’est aussi lui qui s’occupait des cheveux des mannequins masculins lors des défilés de la marque.

Auprès de Paris Match, le 20 avril 2023, le Camerounais d’origine s’était exprimé sur sa passion : « Après le bac, je me suis lancé. Quand j’ai une idée dans la tête, il faut se lever très tôt pour me l’enlever ». Une ambition commune donc, et une amitié régulièrement affichée entre les deux hommes.

Brice Tchaga a fait le déplacement pendant la Coupe du monde pour s’occuper des cheveux des joueurs français, mais aussi pour être là pour ses amis. « On a une relation de sincérité, on se dit les choses dès que cela est nécessaire. C’est très fraternel. Je suis fier de ce qu’il fait, je pense que lui aussi est un peu fier de moi«, affirme le coiffeur.

