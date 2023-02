Brésil: une tempête fait au moins 36 morts en plein week-end de Carnaval

Au moins 36 personnes ont été tuées après de fortes pluies qui ont provoqué des inondations et des glissements de terrain au Brésil.

Le Brésil a été frappé une fois de plus par une catastrophe naturelle dévastatrice. Les fortes pluies et les inondations qui ont accompagné la tempête ont causé la mort d’au moins 36 personnes dans plusieurs villes côtières de l’État de Sao Paulo, au cours du week-end de Carnaval.

Les autorités locales ont déclaré que les précipitations étaient les plus intenses jamais enregistrées dans la région. Les rues ont été submergées, les maisons et les immeubles ont été inondés, et les glissements de terrain ont détruit des routes et des ponts, rendant l’accès difficile aux secours.

Les habitants ont été pris au dépourvu par la force de la tempête, qui a frappé la région alors que les célébrations de Carnaval battaient leur plein. Des milliers de personnes ont dû être évacuées de leurs maisons, tandis que les équipes de secours ont travaillé sans relâche pour aider ceux qui avaient été piégés par les eaux.

Le président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a exprimé sa tristesse face à la tragédie et a ordonné aux autorités locales de fournir toute l’aide nécessaire aux victimes et aux familles touchées. Les ministres de l’Intérieur et de la Défense ont été envoyés sur place pour superviser les efforts de secours et coordonner les opérations avec les autorités locales.

Malheureusement, les catastrophes naturelles sont devenues de plus en plus fréquentes au Brésil ces dernières années, en grande partie en raison du changement climatique. Les fortes pluies, les tempêtes et les inondations sont devenues monnaie courante dans certaines régions du pays, et les infrastructures locales sont souvent mal préparées pour faire face à de telles situations d’urgence.