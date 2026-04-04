Brésil : Oscar prend sa retraite

Oscar, 34 ans, ancien milieu offensif du Brésil passé par Chelsea et Shanghai, a annoncé samedi sa retraite sportive en raison de problèmes cardiaques, a indiqué son club actuel, São Paulo.

Le joueur était éloigné des terrains depuis la fin de 2025 après un malaise survenu lors d’un examen médical de routine en novembre, qui l’avait conduit à être hospitalisé pendant cinq jours. Les médecins ont retenu un diagnostic de syncope vasovagale, liée à une chute brutale de la pression artérielle, du rythme cardiaque et du flux sanguin vers le cerveau.

De retour à São Paulo en 2025, Oscar a précisé qu’il mettait un terme à sa carrière au sein du club qui l’a accueilli, rappelant un parcours international et des passages en clubs européens et chinois. Il a également exprimé sa gratitude envers les supporters du club paulista pour leur soutien depuis son retour et durant cette période délicate.

Ancien international (48 sélections, 12 buts) ayant participé au Mondial 2014 au Brésil, il interrompra son activité professionnelle avant la fin de son contrat initialement prévu en 2027.

Le diagnostic et ses implications

Selon le communiqué du club, la syncope vasovagale diagnostiquée après l’incident médical a motivé la décision de mettre fin à sa carrière, l’état de santé rendant toute reprise incompatible avec la poursuite du contrat.