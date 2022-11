Brésil: le roi Pelé hospitalisé et dans un état jugé préoccupant

Selon les informations de ESPN Brazil, la légende de la Seleçao Pelé est hospitalisée depuis mardi dans un hôpital de Sao Paulo. La situation de l’ancien buteur inquiète fortement dans son pays.

Désormais âgé de 82 ans, l’ancienne gloire du football brésilien Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé, traîne des problèmes de santé depuis un moment déjà. Et son état s’est semble-t-il dégradé ces dernières heures. En effet, selon les informations de ESPN Brazil, l’icône du ballon rond a été admise d’urgence dans un hôpital de Sao Paulo après un gonflement dans tout son corps. A son arrivée dans l’établissement médical, les soignants ont aussi identifié une « insuffisance de la décompensation cardiaque », ajoute la même source.

Mais, sur les réseaux sociaux, la fille de Pelé, Kelly Nascimento, a de son côté assuré qu’«il n’y a ni surprise ni urgence» et qu’il s’agit juste de bilans de santé de routine. «Beaucoup d’alarmisme dans les médias aujourd’hui concernant la santé de mon père. Il est à l’hôpital pour recevoir un nouveau traitement. Il n’y a pas d’urgence ni de nouveaux pronostics sérieux. Je serai là pour le Nouvel An et je promets de poster quelques photos», a t-elle écrit.

L’état de santé de la légende met évidemment tout le Brésil dans l’émoi. Pour rappel, celui qui a remporté à trois reprises la Coupe du monde avec le Brésil (1958, 1962 et 1970) lutte contre un cancer du côlon, identifié en septembre 2021. Il pourrait également être victime de confusion mentale.