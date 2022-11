Brésil: Il meurt après avoir chuté d’une falaise en essayant de prendre un selfie

Un homme a plongé d’une falaise de 12 mètres de hauteur environ après avoir perdu l’équilibre en prenant un selfie. Il est mort sur le coup au Brésil dans l’après-midi du 11 novembre.

L’analyste logistique Igor de Oliveira Rodrigues Dias tentait de prendre un selfie lorsqu’il est tombé du rocher qui couronne la plage de Joatinga à Rio de Janeiro, rapportent les médias locaux.

En tombant, l’homme de 33 ans a malheureusement perdu la vie après avoir cogné sa tête contre un rocher. Les pompiers ont été immédiatement dépêchés sur les lieux, mais n’ont pas pu faire quoi que ce soit pour sauver Rodrigues Dias. Ils ont dû utiliser un hélicoptère pour retirer son corps de la scène.

« Le matin, il avait signé un contrat avec une entreprise pour laquelle elle voulait travailler. Alors il est sorti avec un ami pour faire une petite fête à la plage« , a déclaré sa mère dévastée, Luiza Rodrigues, 60 ans, aux médias locaux. « Il est mort avant moi, et je n’accepte pas cela. Je crois que chaque fils doit enterrer son père, et non que le père enterre son fils. C’est une tragédie » affirme son père, Jonas Dias.

Igor, qui était diplômé de l’Université fédérale de Rio de Janeiro avec deux diplômes de troisième cycle, a été décrit par sa mère comme un homme qui « avait toute une vie devant lui ». Le 12 novembre, Igor a été enterré dans le quartier de Caju.

Parlant de l’incident, le porte-parole des pompiers de Rio de Janeiro, Fabio Contreiras, a déclaré: « Nous devons toujours être en sécurité, ne jamais nous approcher du bord des rochers ou demander à quelqu’un de prendre une photo, si nécessaire parce que c’est très dangereux« , a-t-il conseillé.