Boycott du concert de Kerozen en France: choqué, Molare lui donne un important conseil

Plus tôt ce mercredi, le chanteur ivoirien Kerozen a dénoncé le boycott de son concert prévu pour le 4 décembre 2022 au Bataclan à Paris. Mais l’artiste et protégé d’Emma Dobre pourra compter sur le soutien de Molare qui lui a dores et déjà donné un important conseil.

Des individus encore non identifiés mettent les bouchées doubles pour le boycott du concert du poulain d’Emma Dobre au Bataclan à Paris en France. L’artiste a crié son ras-le-bol dans une publication sur sa page Facebook.

« On me l’avait dit et je n’y croyais pas, je suis à Paris depuis hier et je constate le boycott de mon concert au Bataclan, a lâché l’interprète du titre « Allez dire ».

Alors qu’il se demande qui pourrait se cacher derrière ce complot contre son spectacle, le chanteur et homme d’affaire ivoirien Molare a réagi en lui donnant des conseils.

Pour lui, Kerozen doit poursuivre ses objectifs sans tenir compte de ses détracteurs. « Ce n’est pas eux qui décident, toujours des tentatives de déstabilisation. Tu connais les vrais à Paris, ils y seront tous. Fais tes répétitions tranquillement », a conseillé Molare.

Mieux, il soupçonne un frère africain d’être à l’origine de cette tentative de boycott. « Tu vas boycotter les choses de tes frères dans un pays étranger en plus ! sorcier aviateur quoi pfff », a-t-il fustigé.

De son côté Kerozen continue les préparatifs dudit concert. Il en parlera certainement ce mercredi soir sur l’émission couleurs tropicales de RFI dont il est l’invité.