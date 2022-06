Borgou: le déguerpissement des éleveurs des campements désormais interdit

Par arrêté préfectoral en date du 07 Juin dernier, le préfet du département du Borgou, Djibril Mama Cissé a interdit le déguerpissement des éleveurs des campements et des espaces agropastoraux.

Le préfet du département du Borgou, Djibril Mama Cissé a pris une mesure en faveur des éleveurs sur on territoire de compétence. Par arrêté, l’autorité préfectorale interdit le déguerpissement des éleveurs de leurs campements et des espaces agropastoraux.

« Il est interdit à toute personne de procéder au déguerpissement de groupes d’éleveurs de leurs campements et des espaces agropastoraux sur l’étendue du territoire du département du Borgou» indique l’arrêté préfectoral.

Dans l’article 1er du document signé en personne par le préfet Djibril Mama Cissé, il est précisé les conditions dans lesquelles ce déguerpissement peut intervenir. Il s’agit notamment des cas « d’application des lois et règlements expressément ordonnée par l’autorité compétente ou pour l’exécution des décisions de justice.

Selon l’arrêté préfectoral, toute personne qui ira contre cette décision, subira la rigueur de la loi conformément à la législation en vigueur en République du Bénin.

Aussi, les maires du département, les secrétaires exécutifs, le directeur départemental de la police républicaine, le directeur des Affaires Intérieures et de la sécurité publique et le directeur départemental de l’Agriculture, de l’Élevage et de la pêche sont instruits pour l’application sans faille de cet arrêté.