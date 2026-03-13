Booder rend un vibrant hommage à Bun Hay Mean moins d’un an après

Booder , humoriste connu pour son franc-parler et son physique singulier, rend hommage à son ami et confrère Bun Hay Mean , disparu en juillet dernier, tout en évoquant vingt ans de carrière marquées par la résilience et la scène. Dans ses propos rapportés récemment, il revient sur leur amitié, sur la précarité parfois cachée derrière les rires et sur son parcours personnel, de l’enfance hospitalisée aux premières scènes parisiennes.

Booder, humoriste connu pour son franc-parler et son physique singulier, rend hommage à son ami et confrère Bun Hay Mean, disparu en juillet dernier, tout en évoquant vingt ans de carrière marquées par la résilience et la scène. Dans ses propos rapportés récemment, il revient sur leur amitié, sur la précarité parfois cachée derrière les rires et sur son parcours personnel, de l’enfance hospitalisée aux premières scènes parisiennes.

Né Mohammed Benyamna le 13 août 1978 à Bouarfa, au Maroc, il rejoint la France avec sa famille et grandit dans un quartier populaire du 10e arrondissement de Paris. Des problèmes de santé durant son enfance l’obligent à passer plusieurs années à l’hôpital. Confronté aux regards portés sur son visage atypique, il adopte très tôt l’humour comme moyen d’existence et de résistance, expliquant avoir rapidement perçu l’impact des regards sur lui.

Sa carrière débute modestement sur les petites scènes parisiennes, où son énergie attire l’attention des professionnels. Après des premières parties, notamment pour Mouss Diouf, il trouve des rôles au cinéma puis sur le petit écran, se construisant progressivement une présence médiatique régulière.

Publicité

Booder : parcours professionnel et témoignage sur Bun Hay Mean

Sur le plan audiovisuel, Booder apparaît fréquemment dans des émissions de divertissement, comme Vendredi tout est permis animé par Arthur, et il a repris un de ses personnages dans un nouvel épisode de la série Le Nounou. En décembre dernier, il a célébré un cap symbolique : vingt ans de carrière dans le monde du spectacle.

Le cinéma lui a ouvert des portes à la fin des années 2000 avec des participations à Neuilly sa mère ! (2009), Je vais te manquer (2009) et Opération 118 318 (2010). En 2011, il obtient son premier rôle principal dans Beur sur la ville, étape notable dans sa trajectoire d’acteur-humoriste.

Au-delà de la scène, Booder évoque une longue amitié avec Bun Hay Mean. Dès 2005-2006, il lui offre des scènes, et un mois après leurs débuts communs il apprend que son camarade n’a pas de logement : il l’aide alors à trouver une chambre de bonne. La disparition de Bun Hay Mean en juillet dernier l’affecte profondément ; Booder dit recevoir de nombreux appels concernant les circonstances du décès, mais privilégie le souvenir d’un homme solidaire qui a tendu la main à beaucoup.

Publicité