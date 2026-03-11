Booder attaqué en direct par Yvan Attal

Le 31 mars 2018 , le plateau de Salut les Terriens sur C8 a été le théâtre d’un échange tendu entre l’humoriste Booder et le réalisateur Yvan Attal, dans un contexte national marqué par le meurtre de Mireille Knoll, rescapée du Vél’ d’Hiv’, tuée en raison de ses origines juives. Présents aux côtés de personnalités comme Nicolas Dupont-Aignan et Roselyne Bachelot, les intervenants ont vu l’antisémitisme s’imposer au centre des débats, provoquant un face-à-face fortement relayé par les médias.

Le 31 mars 2018, le plateau de Salut les Terriens sur C8 a été le théâtre d’un échange tendu entre l’humoriste Booder et le réalisateur Yvan Attal, dans un contexte national marqué par le meurtre de Mireille Knoll, rescapée du Vél’ d’Hiv’, tuée en raison de ses origines juives. Présents aux côtés de personnalités comme Nicolas Dupont-Aignan et Roselyne Bachelot, les intervenants ont vu l’antisémitisme s’imposer au centre des débats, provoquant un face-à-face fortement relayé par les médias.

Sur le plateau, Booder, qui rappelle être de confession musulmane, a tenté d’apporter une autre lecture que celle des images d’extrémisme véhiculées dans les médias. Il a décrit son quotidien et son immeuble comme un exemple vivant de cohabitation entre personnes juives, athées et chrétiennes, et s’est demandé pourquoi l’attention se focalise si souvent sur une petite minorité radicale plutôt que sur la majorité silencieuse des musulmans modérés.

L’intervention de Booder a rapidement provoqué une riposte d’Yvan Attal, qui a pris pour exemple les insultes antisémites visant Camélia Jordana et a mis en garde contre un double discours qu’il attribue à une partie de la population musulmane. Attal a affirmé que « les musulmans de France ne peuvent pas faire comme s’ils ne se rendaient pas compte qu’il y avait une partie de la population musulmane qui est extrémiste, qui tient un double discours » et a insisté sur la nécessité, selon lui, d’un positionnement public plus visible contre l’antisémitisme.

Yvan Attal et la demande d’une expression publique

Yvan Attal a poursuivi en évoquant l’existence d’un antisémitisme « évident » dans certaines banlieues et en appelant, dans ses propos tenus sur le plateau, à une expression collective de la part des musulmans de France. Il a déclaré qu’il appartenait, selon lui, aux représentants de la communauté musulmane de « descendre dans la rue et d’exprimer » leur attachement aux valeurs républicaines en disant : « Nous sommes musulmans de France, notre religion n’est pas incompatible avec la République et nous combattons tous les musulmans de France qui ne sont pas compatibles avec la République ».

Face à ces accusations, Booder a opposé une nuance qu’il considère fondamentale : pour lui, « pour nous, musulmans, [ces gens] ne sont pas des musulmans ». Il s’est dit surpris par la virulence de la réaction d’Yvan Attal et a regretté de ne pas avoir eu la possibilité de préciser son point de vue pendant l’émission.

Quelques jours après la diffusion de ce numéro de Salut les Terriens, Booder est revenu sur l’incident dans l’émission Touche Pas à Mon Poste. Interrogé par Cyril Hanouna, il a confié : « J’ai pas compris, Yvan s’est retourné vers moi en me pointant du doigt, en étant assez violent dans sa manière d’être, dans sa posture, et j’ai pas eu le temps de répondre, on m’a coupé la parole ».