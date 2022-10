Booba : le rappeur « attaque » les transgenres, leurs réactions ne se sont pas fait attendre

Booba, le très célèbre rappeur franco-sénégalais, est un habitué des confrontations verbales. Du haut de sa carrure impressionnante, le quadragénaire a, toujours, réussi à se sortir des conflits qu’ils a, pour la plupart, générés, lui-même. Via un tweet, le Duc de Boulogne s’est attiré l’ire des internautes, après avoir « attaqué » les transgenres.

Booba est, semble-t-il, dans une situation inconfortable. Le rappeur, à la faveur d’un récent tweet, s’est attiré l’ire des internautes.

En fait, tout a commencé, quand BFMTV a publié un article, relayant une déclaration du Conseil d’Etat français, au sujet des enfants de couples transgenres. Voici le contenu dudit article : « Le Conseil d’État valide l’utilisation pour les enfants transgenres du prénom de leur choix à l’école. Le Conseil d’État a estimé qu’en réservant l’usage des prénoms choisis par les élèves transgenres à la vie interne des établissements scolaires, l’Education nationale n’enfreignait pas la loi. »

Se saisissant du sujet, Booba a retweeté l’article du média français, en prenant soin de légender sa publication avec le message suivant : « Si mon fils rentre de l’école un jour, et me dit qu’il s’appelle ‘Mireille’, on va avoir un sérieux problème. »

Si mon fils rentre de l'école un jour et me dit qu'il s'appel "Mireille" on va avoir un sérieux problème 😂🥶🤦🏽‍♂️ pic.twitter.com/7RowNc0CU7 — Booba (@booba) September 29, 2022

Cette réaction du patron du 92i ne souffre d’aucune ambigüité, surtout que B2O est connu, pour ne pas garder sa langue dans sa poche. D’un autre côté, les utilisateurs des réseaux sociaux, qui se sont, probablement, sentis attaqués par la prise de position du Pirate, ne comptent pas en rester-là.

Booba est-il transphobe ? En tout cas, des voix se sont élevées, pour faire comprendre au rappeur français qu’il a mal choisi son sujet. Des commentaires, qui illustrent l’état d’âme des internautes, à propos de ce débat, en voici quelques-uns : « La transphobie est condamné par la loi. » ; « Mais, sans même utiliser le mot ‘transgenre’, c’est un prénom, juste un prénom. En quoi changer de prénom à l’école, ça pose un problème ? Vous êtes vraiment bizarre; » ; « Coucou, ça pue la transphobie, ici. ».