Booba échappe à une tentative d’enlèvement aux Etats-Unis (vidéo)

Alors qu’il s’est expatrié depuis quelques mois à Miami pour vivre loin de ses adversaires, le rappeur français Booba connu pour ses nombreux clashs sur les réseaux sociaux vient d’annoncer une nouvelle qui inquiète plus d’un. Le Duc a révélé avoir échappé à une tentative d’enlèvement.

Très actif sur les réseaux sociaux, Booba se fait beaucoup plus remarquer ces derniers temps dans les clahs que dans la musique. Connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, B20 ne rate jamais l’occasion de s’en prendre à ses collègues rappeurs ou encore à d’autres personnalités des réseaux sociaux. Un comportement provocateur qui semble lui avoir crée des ennuis.

En effet, dans une série de message sur son compte twitter, le roi des clashs a annoncé à ses fans avoir été victime d’une tentative d’enlèvement. « Faites très attention, vous m’avez loupé » a écrit le DUC en légende d’une photo de vidéo de caméra de surveillance.

FAITES TRÈS ATTENTION!!! VOUS M’AVEZ LOUPÉ 👀🥷🏾🏴‍☠️ pic.twitter.com/ghvlaNtQhJ — Booba (@booba) June 21, 2022

Dans une autre publication, Kopp a tenu à envoyer à ses rivaux qu’il n’a pas du tout peur de leur manigance. « Si j’étais toi j’arrêterai tout d’suite. Ce que vous avez tenté de me faire c’est 25 to life aux états-unis (perpétuité) j’ai des noms j’ai de la caméra surveillance j’ai des empreintes j’ai le tél et vos aveux en vidéos car vous avez crié victoire trop vite » commente le rappeur.

L’influenceur Marc Blata pointé du doigt

Toujours aussi bouillant que d’habitude, Booba s’est empressé de revenir à la charge dans une troisième publication. Cette fois-ci, le Duc a sorti le grand jeu en adressant un message à Marc Blata, l’influenceur avec qui il s’est récemment embrouillé sur les réseaux sociaux.

« Quand t’es un novice dans le crime et que tu te balances toi et ta team (car ils ne sont pas que 2 ) avant d’avoir terminé le boulot. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours. C’est grâce à toi que je m’en suis sorti imbécile », a-t-il lancé à Marc Blata avec sa photo à l’appui.

Pour l’heure, l’ex-candidat de télé-réalité qui a récemment été traité d’escro par le rappeur n’a pas encore réagi à ces lourdes accusations de Booba.

Quand t’es un novice dans le crime et que tu te balances toi et ta team ( car ils ne sont pas que 2 ) avant d’avoir terminé le boulot. Il ne faut pas vendre la peau de l’ours… 🐻👃🏾🏴‍☠️ c’est grâce à toi que je m’en suis sorti imbécile 😂⏳ pic.twitter.com/BKUI3jBSrV — Booba (@booba) June 22, 2022

.@marc_blata Si j’étais toi j’arrêterai tout tout d’suite. Ce que vous avez tenté de me faire c’est 25 to life aux états-unis ( perpétuité ) j’ai des noms j’ai de la caméra surveillance j’ai des empreintes j’ai le tél et vos aveux en vidéos car vous avez crié victoire trop vite pic.twitter.com/2qW0yl2vGU — Booba (@booba) June 21, 2022