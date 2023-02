Bonne nouvelle pour Yvidero: la web comédienne ivoirienne signe un gros contrat

En pleine forme ces derniers jours, la web humoriste ivoirienne Yvidero vient d’annoncer une bonne nouvelle à ses fans. L’animatrice télé ivoirienne a signé un contrat de production avec la maison de production gabonaise Sean Bridon.

Yvidero vient de faire un pas de plus dans sa riche carrière d’humoriste qui ne souffre d’aucune contestation. L’animatrice de l’émission Yvidero’Show diffusée sur la NCI, a signé un contrat de production avec la célèbre maison de production gabonaise Sean Bridon, et rejoint ainsi la plateforme Seany Tv.

C’est à travers un post sur sa page Facebook dans la journée de ce mardi que la fille adoptive du président Alassane Ouattara et de la première dame Dominique, a annoncé la bonne nouvelle à ses fans. « Bonjour mes étoiles j’ai une très bonne nouvelle à vous annoncer ! Je viens de signer un contrat de production avec Sean Bridon ! Je suis maintenant dans la Seany Tv« , a-t-elle écrit en légende d’une photo.

Très vite, l’annonce de la signature d’un contrat de production entre Yvidero et Sean Bridon a suscité beaucoup d’excitation et de joie dans le rang des internautes.

A travers cette nouvelle collaboration de taille qui promet d’être fructueuse Yvidero va continuer à développer sa marque et à partager son talent avec un public encore plus large. Les fans peuvent s’attendre à voir des vidéos encore plus créatives et divertissantes de la part de la web humoriste dans un avenir proche.