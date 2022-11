Bonne nouvelle pour Jennifer Gates, la fille aînée du fondateur de Microsoft Bill Gates

Jennifer Gates, cavalière internationale américaine de saut d’obstacles et fille aînée du milliardaire Bill Gates est enceinte de son premier enfant. L’information a été confirmée par la femme de 26 ans dans un post sur ses réseaux sociaux.

Un peu plus d’un an après leur mariage officiel, Jennifer Gates et Nayel Nassar s’apprêtent à franchir un autre cap de leur vie. Les deux tourtereaux vont bientôt être parents. C’est à travers un post sur son Instagram que la fille aînée de Bill Gates a confirmé la nouvelle à ses fans. Elle a montré en effet, un beau ventre arrondi, accompagné du message « reconnaissant ».

Très heureux, le couple attend déjà l’arrivée de leur premier enfant. Bill et Melinda Gates qui ont divorcés en mai dernier après 27 ans de vie commune deviendront également grands-parents pour la première fois avec l’arrivée de ce bébé.

Pour rappel, Jennifer Gates s’est mariée avec l’héritier égyptien âgé de 30 ans, Nayel Nassar, lors d’une cérémonie privée en octobre 2021. Un mariage somptueux qui avait coûté la bagatelle somme de deux millions de dollars, selon les médias américains.