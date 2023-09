Bon à savoir: voici tout ce qu’il faut savoir de la bosse de bison

- Publicité-

La bosse de bison est une accumulation de graisse sous la peau, principalement à la base de la nuque. Bien qu’elle soit généralement bénigne, elle peut néanmoins causer des problèmes fonctionnels et causer de l’inconfort en raison de son aspect peu esthétique. Ci-dessous, vous trouverez des informations complètes sur cette pathologie.

La bosse de bison, également connue sous le nom d’augmentation de la cyphose cervico-dorsale, fait référence à la courbure anormale de la colonne vertébrale au niveau de la jonction entre les vertèbres cervicales et thoraciques. Cette condition est parfois appelée de manière inappropriée « bosse de bison ».

Les causes de la bosse de bison?

La bosse de bison est une zone soumise à un plus grand stress, car elle fait la transition entre une région plus mobile, la colonne cervicale, et une région moins mobile, la colonne thoracique. Certaines personnes sont plus enclines à développer cette attitude posturale, mais elle peut être due à :

La forme de vos vertèbres

Votre tête qui penche vers l’avant

Vos omoplates et vos épaules qui s’enroulent vers l’avant

Avec cette augmentation de la courbure du cou, on se retrouve souvent avec la tête projetée vers l’avant et les épaules enroulées. Cette position maintenue de façon prolongée peut générer des douleurs au cou, des tensions musculaires et des maux de tête.

Les conséquences de la bosse de Bison

Plus la bosse de bison est volumineuse, plus il y a de risques qu’elle entraîne des troubles fonctionnels au niveau du dos et de la nuque. “La bosse de bison peut réduire la capacité du patient concerné à maintenir sa tête et son cou droits, l’obligeant à conserver une position fléchie, la tête en avant”, prévient le Dr Hunsinger. A terme, elle peut modifier le port de tête et habituer la personne à adopter de mauvaises postures favorisant les douleurs cervicales, le mal de dos, les troubles ligamentaires, le pincement d’un ou plusieurs nerfs, l’arthrose…

Très souvent, les patients concernés se plaignent d’une mobilité moindre au niveau du cou et de la nuque et de difficultés à redresser la tête.

Dans le traitement de la bosse de bison, il est recommandé d’agir sur plusieurs fronts à la fois afin pour obtenir le plus d’effet possible sur la bosse de bison.

Démarrer un régime alimentaire sain : éviter l’excès de sel (fast-food, plats préparés industriels, sauces préparées, etc.), qui contribue à la rétention d’eau et à l’engorgement des tissus. Vous veillerez, de façon générale, à bien vous hydrater : au moins 1,5 litre d’eau par jour.

Réaliser régulièrement une activité physique est également utile pour perdre du poids et tonifier votre corps. Je vous donnerai des exercices spécifiques pour votre bosse de bison à réaliser au calme, à la maison. Toute activité physique qui provoque une augmentation des rythmes cardiaque et respiratoire (la marche rapide, le jogging, le vélo, etc.) est des plus salutaires, puisqu’elle améliore la circulation sanguine, en plus de contribuer à la perte de masse graisseuse.

Consulter un diététicien ou rejoindre une association dédiée et spécialisée dans la perte de poids, leurs rôles sera de vous aider et de vous soutenir.

Parlez à votre médecin traitant si vous avez l’impression que votre traitement en cours favoriserait le développement d’une bosse de bison. Cette défiguration peut être causée par l’utilisation prolongée de stéroïdes, par exemple.

