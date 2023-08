Bon à savoir : voici pourquoi vous  devez éviter de mettre votre lit près de la fenêtre

L’emplacement du lit détermine plus qu’on ne le pense, la qualité du sommeil. Pourtant, nous ne disposons pas toujours de l’espace voulu. Pourquoi ne pas mettre un lit sous une fenêtre ? Découvrez la raison ici.

La chambre à coucher n’est pas la pièce de la maison la plus facile à aménager. Voici quelques principes simples à appliquer pour votre chambre ou celles de vos enfants. En effet, comme principe, vous devez éviter de placer votre lit près de la fenêtre, bien qu’elle soit une pratique courante.

Pourquoi alors éviter cette pratique ?

Dans le cas où la fenêtre donne vue sur la rue, il n’est pas judicieux de placer la tête de lit directement en dessous, pour que votre sommeil ne soit pas continuellement interrompu par les bruits extérieurs. Gardez à l’esprit que, durant la nuit, votre chambre doit toujours être préservée de la lumière et du bruit. C’est ce qui favorisera un sommeil réparateur.

Evitez de mettre son lit près de la fenêtre est aussi une question de sécurité. En effet, il est très facile pour les voleurs d’entrer dans la pièce par la fenêtre, qu’il fasse jour ou nuit.

Mais aussi, le verre étant un matériau à très haute conductivité thermique, il permet donc à la chaleur de le traverser. Certes, en été, beaucoup de gens placent généralement la tête de lit à côté d’une fenêtre pour se rafraîchir et ne pas étouffer dans la chambre. Cependant, une fois que les températures baissent, il faut veiller à changer sa disposition. En période hivernale, cette pratique est contraignante et nocive, car le froid passera par la fenêtre : ce qui peut entraîner des allergies, des voies nasales sèches et une inflammation de la gorge.

