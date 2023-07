Bon à savoir : voici le moment idéal pour boire  de l’eau après  un repas

La vie active, le stress, le travail, les pauses déjeuners sur le pouce… Tous les petits écarts et les tracas du quotidien peuvent altérer votre digestion. Découvrez ici le moment idéal pour boire de l’eau après la prise d’un repas pour faciliter la digestion.

Une mauvaise digestion se caractérise par différents symptômes facilement identifiables : brûlures d’estomac, ballonnements, spasmes intestinaux, constipation… La plupart du temps bénins, ils sont toutefois très gênants et douloureux. Heureusement, ce n’est pas irrémédiable. En adoptant les bons réflexes, il est possible de digérer plus rapidement et d’éviter ces désagréments. Et ces bons réflexes passent également par la prise de l’eau après un repas.

En effet, la quantité d’eau quotidienne que l’Homme devrait normalement prendre par jour pour être en bonne santé, est de deux litres. Cependant, le moment où il faut le boire est également très important. Ainsi, pendant les repas, au lieu de boire de l’eau au début, il est conseillé d’attendre au moins 30 minutes et en boire en petites gorgées. Cela aidera à la décomposition des aliments et à l’absorption des nutriments.

Pour ce qui est de sa température, elle ne doit jamais être trop froide, surtout après le repas. En effet, boire de l’eau froide, voire glacée, est risqué car cela pourrait entraîner des congestions. Ainsi, il faudrait qu’elle soit à température ambiante ou tiède. D’ailleurs, il faut savoir que la chaleur stimulera la circulation sanguine et facilitera donc la digestion.

A part l’eau, les tisanes au citron ou au gingembre peuvent également être de bonnes options après les repas. Elles faciliteront effectivement le processus de digestion car le citron et le gingembre sont bénéfiques pour l’estomac. Le premier est connu pour sa capacité à faciliter la digestion tandis que le second facilite accélère la motilité de l’estomac.

