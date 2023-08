Bon à savoir: Sentir les pets aiderait à soulager ces maladies

- Publicité-

Les flatulences, les pets, les prouts : on peut les appeler comme on veut. Quoi qu’il en soit ils concernent absolument tout le monde, sans aucune exception ! Pourtant, péter fait partie des modes de fonctionnement du corps humain qui sont encore souvent tabous, même s’il s’agit d’un phénomène parfaitement naturel.

Quand quelqu’un fait un pet, nous avons tendance à ouvrir la fenêtre pour aérer et ne plus avoir à respirer les mauvaises odeurs. Mais selon une étude menée par l’équipe du Docteur Mark Wood, un chercheur britannique, les flatulences et tout particulièrement les pets malodorants, pourraient permettre de prévenir les risques de certaines maladies. « Bien que le sulfure d’hydrogène soit connu comme un gaz piquant et nauséabond que l’on retrouve dans les œufs pourris et les flatulences, il est naturellement produit dans le corps et pourrait bien être un héro pour la santé et pour de futures thérapies ».

A en croire ces chercheurs britanniques, le sulfure d’hydrogène, expulsé à l’occasion d’un pet, aurait des vertus thérapeutiques. Ce gaz, naturellement présent dans le corps, pourrait même servir de base pour l’élaboration de futurs traitements.

En un mot, les pets contiennent du sulfure d’hydrogène. Ce composé chimique transforme le glucose en énergie afin de préserver les mitochondries. En clair, respirer ce composé pourrait faire diminuer les risques de cancers, d’AVC ou d’attaques cardiaques notamment.

