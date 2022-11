Bon à savoir : remède de grand-mère à base d’ail pour traiter la gale

La gale est une maladie parasitaire de la peau extrêmement pénible et dont il est difficile de se débarrasser. Néanmoins, il est possible d’en guérir à condition de respecter scrupuleusement son traitement et en traitant toute la maison et ses habitants. Découvrez dans cet article, un traitement naturel à base de l’ail pour la traiter.

La gale humaine est une maladie de la peau due à un sarcopte, minuscule parasite de la famille des acariens qui a la capacité de pénétrer l’épiderme et de s’y reproduire. C’est une maladie contagieuse, pouvant toucher tous types de personnes, quels que soient leur âge, leur hygiène et leur milieu social. Elle s’attrape par contact direct et prolongé de la peau avec une personne porteuse de la gale ou par contact des vêtements, du linge de maison, de la literie contaminées. Voici une recette ancienne simple pour traiter la gale en utilisant un ingrédient que vous avez constamment dans votre cuisine l’ail :

Séparez les gousses d’un bulbe d’ail et épluchez toutes les gousses. Placez les gousses dans un presse-ail une à la fois et presser. Si vous n’avez pas de presse-ail, vous pouvez hacher les gousses en petits morceaux à la main avec un couteau bien aiguisé. Mettez les morceaux d’ail hachés dans un petit bocal en verre. Ajoutez une cuillère à soupe d’huile d’olive à l’ail dans le bocal et remuer. Testez un petit morceau de peau avec le mélange d’ail et d’huile d’olive. Si vous ressentez une légère brûlure, ajoutez une cuillère à café d’huile d’olive pour diluer davantage l’ail.

Technique pour les personnes ayant une peau sensible

Les personnes ayant la peau sensible peuvent avoir des difficultés à utiliser de l’ail pur et peuvent avoir besoin de couper encore plus le mélange.

Appliquez le mélange d’ail et d’huile d’olive directement sur l’éruption de la gale. Couvrir la peau couverte d’ail avec une pellicule plastique et laisser agir pendant au moins une heure. Répétez deux fois par jour si possible.

Autre astuce naturelle pour soigner la gale

Pelez une gousse d’ail cru et coupez-la en deux. Frottez le côté plat du clou de girofle coupé contre l’éruption de la gale, puis jetez ce clou de girofle. Répétez plusieurs fois tout au long de la journée.

Astuce 1

Sachez que vous sentirez l’ail pendant ce traitement. Lavez toute la literie, les vêtements et les serviettes qui ont été en contact avec la gale. La gale est très contagieuse, évitez donc tout contact physique avec les autres pour éviter sa propagation.

Astuce 2

Si vous ressentez une sensation de brûlure ou si l’ail provoque des rougeurs et une inflammation, n’utilisez qu’une seule gousse d’ail et non le mélange ail/huile. Votre peau peut être trop sensible pour le traitement plus lourd.

Par ailleurs, si vous n’avez pas vu d’amélioration dans les 10 jours, consultez un médecin ou un dermatologue pour un diagnostic approprié.