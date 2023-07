Bon à savoir: pourquoi consommer une banane par jour ?

- Publicité-

La banane est un fruit gourmand et nourrissant. Elle est riche en glucides, ce qui en fait un aliment énergétique, idéal pour recharger les batteries. C’est une collation pratique car elle est facile à transporter. Découvrez dans cet article la raison pour laquelle vous devez consommer une banane par jour.

Manger une banane par jour contribue à un transit intestinal régulier. En effet, l’idée communément admise que les bananes constipent est une idée fausse. Certes les bananes sont utilisées pour ralentir le transit des personnes (surtout des enfants) souffrant de diarrhées, mais elles ne constipent pas les personnes qui ont un transit régulier. Si les bananes ralentissent le transit en cas de diarrhée, c’est grâce à leur richesse en pectines. Celles-ci agissent en retenant l’eau dans l’intestin ce qui ralentit la diarrhée mais, chez les personnes constipées, retenir l’eau dans l’intestin facilite le transit intestinal.

Il est également important de souligner qu’en plus d’être bonnes pour notre corps, les bananes sont également bonnes pour notre humeur. En effet, elles contiennent du tryptophane qui est un acide aminé associé au bien-être et à la joie de vivre. En même temps, elles augmentent les niveaux de sérotonine, ce qui, à terme, amélioreront notre humeur. Pour profiter de tous ces avantages, il suffit de manger une banane par jour. Toutefois, il est également possible d’en consommer plusieurs fois par semaine en l’alternant avec d’autres fruits. De plus, comme tout autre aliment, il faudra en consommer avec modération. De préférence, il faudrait choisir des bananes de qualité, mûres à point pour nous procurer le maximum de nutriments.

