Bon à savoir: l’igname, une source de vertus pour le traitement de la ménopause

L’igname est un tubercule originaire des régions tropicales et subtropicales. Elle est souvent cuisinée sous plusieurs formes. Cependant, elle dispose de certaines vertus qui sont encore méconnues du grand public. Découvrez ici ses vertus pour les ménopauses.

Les ignames sont un type de tubercules originaire d’Asie, d’Afrique et des Caraïbes. Souvent confondues avec des patates douces, elles sont moins sucrées et plus féculentes.

Elles constituent une base de l’alimentation dans différents pays. Et pour cause, c’est une source importante de glucides et d’autres nutriments. Cependant, les ignames n’ont pas que la fonction alimentaire. Elles peuvent être aujourd’hui utilisées pour le traitement de certains problèmes comme les symptômes de la ménopause, du diabète, de l’arthrite rhumatoïde et les crampes musculaires.

A en croire une étude effectuée par des experts, une augmentation respective de 27 et 26 % du niveau d’œstradiol et d’œstrone, a été réalisée auprès de 24 femmes ménopausées sur 30 jours, dans le but de connaître l’impact des œstrogènes sur les femmes ménopausées en bonne santé.

Pourtant, une autre étude de six mois a révélé que la crème d’igname sauvage appliquée par voie topique avait très peu d’effet sur les symptômes de la ménopause, comme les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes, comparativement à un placebo.

Par ailleurs, il faut noter que les ignames sont aussi riches en protéines, en vitamine B1, en vitamine C, en phosphore, en manganèse, en magnésium et en cuivre.