Bon à savoir : les risques de l’utilisation de la climatisation sur la santé

En période de forte chaleur, l’on est tenté d’utiliser la climatisation aussi bien à la maison, qu’au travail ou dans la voiture. Mais l’utilisation de tous ces appareils produisant du froid est-il sans risque pour la santé ? Quels effets la climatisation peut-elle avoir sur notre santé ? Découvrez les ici.

L’utilisation des climatiseurs est pourtant parfois nécessaire en raison de la fragilité de certains personnes, au regard des conditions de travail. Mais il faut un réglage et un entretien régulier de l’appareil. Voici quelques risques de santé auxquels vous êtes exposés.

Des risques de rhinites, d’angines et de maladies respiratoires

Les passages du chaud au froid entraînent une irritation et une inflammation des muqueuses. Cela a pour effet de retenir toutes les saletés qui passent. Ainsi des rhinites, des angines, voire des maladies respiratoires peuvent se déclarer.

La chaleur est propice au développement des microbes. Et comme l’organisme est fragile, ce type de pathologies à tendance à évoluer rapidement. Certaines personnes peuvent aussi être touchées par des sécheresses oculaires.

Le choc thermique

Une des premières conséquences néfastes à laquelle on pense lorsque nous évoquons la climatisation est le coup de froid ressenti en pénétrant dans une pièce climatisée. Nous parlons alors de choc thermique. La définition du choc thermique est le changement brutal de la température du corps. Ce choc thermique peut arriver lorsque la différence de température excède 10°C. Lors d’un choc thermique, la personne peut avoir un malaise ou bien plus grave un arrêt cardiaque.

Les contractures

Le jet d’air froid dirigé sur les épaules et dans le dos peut entraîner une contraction musculaire réflexe. Car les articulations de la colonne vertébrale réagissent également au changement de température. Ces douleurs sont susceptibles d’irradier dans le cou et de générer des maux de tête. Toutefois, la contracture des muscles n’est pas uniquement due à l’air froid. En effet, certaines personnes sont prédisposées à ce problème.

La diffusion des microbes et allergènes

Les climatiseurs individuels ne prennent pas d’air à l’extérieur. « Ils recyclent l’air intérieur, et se contentent de le refroidir et de le passer à travers de simples filtres à poussière », décrit Dr Squinazi. Si une personne est malade dans la pièce, ou si des allergènes y ont pénétré, alors ils sont soufflés et dispersés par l’appareil, favorisant des contaminations multiples.

