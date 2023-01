Bon à savoir: le pouvoir de la levure pour contrer les mauvaises odeurs

Malgré les multiples efforts déployés pour maintenir un certain niveau de salubrité, une bonne organisation ainsi qu’une senteur agréable chez soi, l’intérieur n’est jamais à l’abri des problèmes. Il s’agit notamment des contraintes au niveau des canalisations qui émanent une odeur nauséabonde, et ce, dans toute la maison. Elles surviennent généralement à un certain moment, mais aussi dans certaines zones. Voici comment lutter efficacement contre ces odeurs

Pour ceux qui l’ignorent, la levure chimique ne sert pas seulement en cuisine. Elle neutralise toutes sortes d’odeurs désagréables qui s’échappent du réfrigérateur, des placards, de la litière ou des chaussures. Elle vous sera également particulièrement utile pour vous débarrasser des senteurs indélicates provenant des toilettes.

Pour y arriver, il suffit de faire bouillir un peu d’eau dans la bouilloire. Ensuite, dissolvez une cuillère à café de levure. Versez le mélange obtenu dans les toilettes. Pour une efficacité plus optimale, procédez à cette opération le soir avant de dormir. Le matin, vous n’aurez qu’à rincer les toilettes avec de l’eau claire. Vous remarquerez que les odeurs dérangeantes ont disparu !

L’avantage de cette astuce, est que la levure aide également à déboucher les canalisations. Que ce soit dans l’évier de la cuisine ou dans la baignoire de la salle de bain, il vous suffit de verser un sachet de levure, combiné à une demi-tasse de vinaigre blanc. Laissez le mélange mousser et agir pendant quelques minutes. Ensuite, faites couler de l’eau chaude.