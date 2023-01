Bon à savoir : le meilleur endroit pour placer une caméra de surveillance dans une voiture

De nos jours, bon nombre de personnes ne lésinent pas sur les moyens, quand il s’agit d’équiper leur voiture pour des raisons de sécurité. Ils jettent donc leur dévolu sur des gadgets technologiques, comme la Dashcam (la camera de surveillance). Cependant, ils ne savent toujours pas à quel endroit la placer. Voici pour vous le meilleur endroit.

Dans l’optique de mieux sécuriser leurs véhicules, beaucoup de personnes s’intéressent à un dispositif plus prisé : la Dashcam, une caméra embarquée qui permet de filmer ce qui se passe sur la route durant les déplacements d’un véhicule. Elle peut être une preuve aussi redoutable que fiable, en cas d’accrochages, de collisions ou d’accidents. Néanmoins, peu de conducteurs savent où réellement la placer à l’intérieur de leur véhicule.

Ou placer la Dashcam dans sa voiture ?

L’emplacement le plus adéquat pour installer sa Dashcam est au centre du pare-brise et derrière le rétroviseur central. En plus de ne pas gêner le conducteur, son champ de vision recouvre la route tout entière. Une autre chose à faire avant de mettre l’adhésif est de bien nettoyer la zone où l’appliquer. Vous pouvez également cependant installer votre Dashcam au niveau du tableau de bord, sous le rétroviseur central