Bon à savoir : la feuille de laurier, un ingrédient pour entretenir le linge

Régulièrement utilisée en cuisine pour aromatiser les plats, la feuille de laurier joue également un rôle prépondérant dans l’entretien des linges.

Pour éviter que les vêtements se déteindre et perdre leur couleur d’origine, il est conseillé de passer au tri avant la lessive. Cependant, il arrive parfois qu’on oublie et qu’on mélange des vêtements de plusieurs couleurs. Résultat, ils sont déteints.

Pour vous tirer d’affaire, faites usage de cette astuce à base de feuilles de laurier. Pour y arriver, il faut simplement mélanger dans une marmite 2 litres d’eau avec 12 feuilles de laurier sauce et porter le mélange à ébullition. Retirez ensuite la marmite du feu et laissez infuser le mélange pendant 15 minutes. Retirez les feuilles de laurier et plongez votre linge dans la marmite. Utilisez une spatule en bois pour remuer de temps en temps votre vêtement et laissez reposer jusqu’à ce que l’infusion refroidisse.

Une autre technique à utiliser

Une autre astuce consiste à mélanger dans une casserole 4 feuilles de laurier avec 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Remplissez la casserole d’eau et portez votre mélange à ébullition. Lorsque votre préparation aura bouilli, baissez le feu et laissez mijoter pendant encore 20 minutes. Ensuite, versez votre mélange dans une bassine et trempez-y votre linge qui a déteint. Laissez agir toute une journée, rincez et lavez comme d’habitude. Cette astuce de grand-mère permet à votre linge de retrouver son éclat.