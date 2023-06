Bon à savoir: la distance idéale à parcourir par jour rapidement pour perdre du poids

Pour promouvoir une existence saine, la marche s’avère être un allié puissant. D’ailleurs, elle peut également être très efficace pour perdre du poids en suivant quelques règles précis. Découvrez alors ici la distance à parcourir pour rapidement perdre du poids.

Marcher quelques kilomètres quotidiennement est excellent pour la santé. Mais quelle distance exacte faut-il parcourir pour perdre du poids? Il semble tomber sous le sens que la course à pied engendre plus de perte de poids que la marche… Les résultats sont cependant au-delà de nos estimations!

En effet, il suffit de faire preuve de constance et de respecter un nombre précis de kilomètres à parcourir chaque jour pour atteindre les objectifs sans effort excessif. Ainsi, pour réussir à mincir et rester en forme, il suffirait de marcher 7km par jour.

A première vue, cela peut sembler impossible et pourtant il faut savoir que même la personne la plus sédentaire qui soit, peut effectuer 2500 pas par jour en moyenne. Cela est équivaut à 2km environ. En ce qui concerne les personnes modérément plus actives, elles parviennent à faire deux fois plus de pas. Ainsi, elles ne sont qu’à un jet de pierre de l’objectif des 7km. En ce sens, il est tout à fait possible d’atteindre cette distance avec un peu de volonté.

