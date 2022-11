Bon à savoir: essayez ces 5 techniques si votre smartphone s’éteint brusquement

Parfois, votre smartphone peut s’éteindre brusquement sans être déchargé. Mais cela ne voudrait forcément pas dire qu’il a de soucis et doit être remplacé. Bon nombre de fois, il suffit juste de revoir certains réglages. En voici quelques-uns dans cet article.

Une surchauffe de batterie, une application suspecte, une mémoire encombrée du téléphone ou un bouton d’alimentation défectueux, peuvent amener un téléphone à s’éteindre subitement sans être déchargé. Découvrez quelques gestes simples à adopter dans ces cas de figure :

Redémarrez le smartphone

Si votre téléphone vous lâche au mauvais moment et qu’il continue à s’allumer et à s’éteindre tout seul, cela peut indiquer que certains de ses composants sont en conflit les uns avec les autres. Pour résoudre le problème, il suffit parfois de redémarrer le téléphone. Pour cela, maintenez le bouton d’alimentation de votre téléphone enfoncé, puis sélectionnez “Redémarrer”. Il ne vous reste plus qu’à utiliser le téléphone pour savoir si le problème persiste.

Désactivez les applications suspectes sur le smartphone

Si malgré vos efforts, le téléphone continue à s’éteindre, il est peut-être temps de vérifier vos applications. Parfois, une simple application peut provoquer une extinction du système. Alors, si vous avez récemment téléchargé un nouveau jeu ou une application similaire, il est possible qu’elles soient à l’origine du problème. Le mieux à faire est de désinstaller les plus récentes en maintenant enfoncé votre doigt sur le logo de l’application, puis appuyez sur “Désinstaller”. Si de nombreuses applications s’exécutent en arrière-plan, fermez celles qui consomment le plus de batterie en vous rendant dans “Paramètres” puis “Applications”.

Débloquez le bouton d’alimentation du smartphone

Certains smartphones sont programmés pour s’éteindre lorsque le bouton d’alimentation est enfoncé pendant 8 à 10 secondes. Alors, si le bouton en question est défectueux, cela peut provoquer une extinction et un redémarrage continu du téléphone. Afin d’en avoir le cœur net, retirez la coque du téléphone, puis redémarrer le téléphone. S’il continue à fonctionner normalement, cela veut dire qu’une partie de son étui le maintient enfoncé. Si cela ne résout toujours pas le problème, appuyez plusieurs fois sur le bouton d’alimentation pour le débloquer ou orientez-vous vers un réparateur.

Vérifiez les mises à jour du smartphone

Lorsque le téléphone n’est pas mis à jour, cela peut engendrer une instabilité du système et causer des redémarrages intempestifs. Pour vous assurer qu’une version de logiciel n’est pas à l’origine du bug, il suffit de lancer les “Paramètres de l’appareil”. Accédez ensuite à “Mise à jour du logiciel” puis cliquez sur “Vérifier les mises à jour”. Téléchargez et installez les mises à jour disponibles et patientez quelques minutes avant d’utiliser votre appareil.

Rechargez la batterie du smartphone

L’une des causes principales de l’arrêt d’un téléphone portable est la batterie. Ce dernier peut en effet avoir besoin d’une charge importante pour fonctionner correctement. Lorsqu’un temps de charge n’est pas respecté, ce dernier peut continuer à s’éteindre alors que vous tentez de le rallumer. Le seul remède à cela est de brancher votre téléphone et de le laisser se charger quelques heures sans le manipuler. Allumez ensuite votre téléphone et utilisez-le comme d’habitude.

Par ailleurs, si les mesures correctives n’ont donné aucun résultat, il est recommandé de demander de l’aide à un professionnel dans un centre de réparation agréé. Si votre téléphone est toujours sous garantie, vous serez en mesure de le réparer gratuitement.