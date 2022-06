Bon à savoir: éloignez les rats de vos maisons avec ces 03 plantes

Parfois les rongeurs comme les rats, les souris et autres envahissent nos maisons. Pour donc les éloigner, nous faisons régulièrement usage des produits chimiques. Or ces derniers ont en retour de conséquences sur la santé humaine et la planète. Découvrez dans cet article quelques répulsifs naturels qui chassent ces invités indésirables.

Les rats peuvent causer des dégâts importants quand ils pénètrent dans la maison, car ils rongent les cloisons, les fils électriques ou encore les cartons. De plus, ils sont souvent porteurs de maladies. Heureusement qu’il existe des répulsifs naturels pour les faire fuir. Voici 03 plantes qui vous aideront à chasser ces invités indésirables.

Le basilic

Le basilic est une plante aromatique très appréciée en cuisine. Difficile d’imaginer des spaghettis sans la touche parfumée de cette herbe unique ! Mais, ce que vous ne saviez pas, c’est que cette herbe est parfaite pour éloigner les rats et les insectes, puisqu’ils détestent son odeur enivrante. Contre les insectes, notamment, il est possible d’utiliser un spray au basilic très efficace. Pour le préparer, il suffit de laisser tremper quelques feuilles de basilic dans quatre cuillères à soupe de vodka et quatre cuillères à soupe d’eau bouillante. Vous serez enchantés du résultat !

La menthe

Parmi les remèdes les plus efficaces pour éloigner les rats, et les insectes figure la menthe. Parfaite pour la culture en pot en intérieur comme au jardin, elle dégage une forte odeur particulièrement désagréable pour les rongeurs, les araignées, les cafards, etc. Mais si tous ces parasites ne supportent pas ses effluves, nous les humains, on l’adore ! Aussi, en plus de son action répulsive, c’est un allié précieux en cuisine, parfait pour enrichir nos plats de sa note aromatique incomparable. Préparez donc une infusion et vaporisez dans les zones les plus infestées. Vous serez surpris de voir toutes ces petites bêtes déserter les lieux !

Le laurier

Symbole de sagesse, le laurier est également un puissant remède naturel pour bannir les rats et les insectes de la maison. Cet arbuste persistant, facile à cultiver et au parfum irrésistible, vous permet d’éloigner de nombreux petits nuisibles indésirables de votre jardin et de l’intérieur du logement, sans leur faire de mal ni les tuer. En prime, si vous en aspergez dans divers coins, une merveilleuse odeur aromatique embaumera la maison.