Bon à savoir: découvrez cette solution pour parfumer la maison

Dans le but de garder sa maison propre et parfumée, l’on opte souvent pour les produits achetés dans le commerce, qui non seulement sont coûteux, mais aussi sont souvent toxiques pour la santé et pour l’environnement. Découvrez alors dans cet article, une recette maison à base de peaux d’orange et de vinaigre.

Les produits régulièrement utilisés pour l’entretien de la maison renferment souvent des produits qui sont nocifs pour les enfants ou les animaux domestiques, et même l’environnement. Pour alors réduire les risques et limiter également les dépenses onéreuses, nous vous proposons une recette maison naturelle à base de peaux d’orange et de vinaigre. Cette préparation désodorise, désinfecte et dégraisse votre maison.

Ingrédients:

1 litre de vinaigre alcoolisé

Écorce d’orange : juste assez pour remplir le récipient

Romarin frais

Bâtons de cannelle

Eau chaude

Un vaporisateur

Un bocal

Préparation et mode d’emploi:

Commencez par laver les écorces d’orange et mettez-les dans un bocal préalablement stérilisé jusqu’à ce qu’il soit plein.

Ajoutez dans le bocal les autres ingrédients.

Remplissez l’ensemble du bocal avec le vinaigre en couvrant entièrement toutes les écorces d’orange.

Fermez bien le bocal et laissez-le reposer dans un endroit sec pendant au moins 3 semaines.

Puis, filtrez la solution et utilisez ce nettoyant naturel pour nettoyer et parfumer la maison.

Vous pouvez conserver dans un flacon pulvérisateur ou ajouté aux produits nettoyants pour sol.

Par ailleurs, après 10 jours d’utilisation, remplacez les écorces de mandarines.

Cependant, avant de procéder au nettoyage, testez ce remède dans un endroit discret lors de sa première application. Et pour cause, cette solution peut décolorer les surfaces en bois et abîmer le marbre. Mais, elle est idéale pour nettoyer les éléments en céramique, en pierre, en porcelaine ou en stratifié.