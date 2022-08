Bon à savoir : découvrez 04 plantes décoratives pour avoir un sommeil doux

Comme nous le savons, la chambre est un lieu unique et intime. Et pour cause, c’est là que se reflètent les secrets des gens. Cependant, tout peut changer avec le temps. C’est pourquoi, si vous voulez rénover votre chambre et recherchez différentes options, les plantes seront une excellente idée. Découvrez dans cet article ces plantes décoratives que vous pouvez utiliser pour avoir un sommeil doux et éviter les cauchemars.

Le stress du quotidien, fait partie des principales causes pour lesquelles votre sommeil n’est pas très réparateur et au pire vous faites des cauchemars. A en croire des études, l’interaction avec les plantes réduit le stress physique et psychologique, mais stimule aussi les sensations de confort et d’apaisement. Nous vous proposons donc quatre plantes que vous pouvez utiliser.

Le palmier bambou

Le palmier bambou a une propriété de purifier l’air et s’accorde à l’environnement surtout pendant la nuit. Cette plante a également une touche exotique donc une plante d’intérieur vraiment authentique. Afin de les bien faire développer, il faut garder leur sol humide ou les placer dans l’eau et dans un endroit très lumineux.

L’aloe vera

Cette plante purifie l’air, la nuit elle émet de l’oxygène. De plus, la pulpe de ses feuilles a des propriétés qui favorisent la santé de la peau. Il a besoin de lumière et d’arrosage une fois par semaine.

La lavande

Les fleurs de la lavande permettent d’apaiser votre cœur. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, elle est plus utilisée pour décorer la chambre. L’arôme que dégage ses fleurs permet de ralentir le rythme cardiaque. De plus, elle permet d’inhiber la production de cortisol ou l’hormone du stress. Son développement nécessite peu de lumière et un irrigation fréquent.

Le lys de la paix

Cette plante peut éliminer certains microbes de l’air, ce qui peut provoquer des allergies et des irritations du nez. Gardez-le à l’ombre.