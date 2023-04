Bon à savoir : comment éviter les appels accidentels ?

Il arrive parfois de lancer des appels accidentellement, et ce surtout quand vous avez votre smartphone en poche ou dans le sac et que ce dernier n’est pas verrouillé. Découvrez notre astuce pouvant vous aider à résoudre ce problème.

« Le mode poche », que vous avez probablement dans votre téléphone, est une fonctionnalité qui permet d’éviter l’activation de votre téléphone sans votre consentement. En insérant votre téléphone dans votre poche, pour peu que vous ayez oublié de le verrouiller, vous pouvez par mégarde activer l’écran tactile sans même vous en rendre compte.

Grâce à cet outil, vous serez protégés de ce genre de déconvenue et maladresse ! En plus d’esquiver les mauvaises surprises et les appels accidentels, cela vous empêchera de lancer des applications par erreur et de vous retrouver dans bien des problèmes !

Le « mode poche » fonctionne grâce à un capteur de proximité, empêchant votre mobile de se déverrouiller et entreprendre des manipulations seul. On retrouve dans la majorité des appareils Android cette fonctionnalité. Selon Crast.net, il ne vous reste plus qu’à l’activer de la façon suivante :

On se rend sur « Paramètres » sur son téléphone portable.

On appuie ensuite sur « Verrouiller l’écran ».

On entre sur « Écran de verrouillage »,

On déroule les différentes options, jusqu’à tomber sur « Mode poche » ou « Bloquer les pressions accidentelles »

On active la fonctionnalité en appuyant dessus. Et le tour est joué !

Aussi simple que cela ! Généralement beaucoup d’appareils Android incluent cet outil, mais sur certains téléphones, il pourrait se trouver ailleurs ou avoir une appellation différente. Il faut également noter que sur certaines mises à jour ou versions de smartphone le « mode poche » a été supprimé.