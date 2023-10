Bon à savoir : cette astuce peu connue pour un meilleur entretien du réfrigérateur

- Publicité-

Ce n’est toujours pas facile de garantir une hygiène parfaite pour son réfrigérateur. Mais grâce à cette technique peu connue du grand public, vous pouvez nettoyer votre réfrigérateur.

Lorsqu’un réfrigérateur n’est pas bien entretenu, il favorise la multiplication des germes inoffensifs, mais aussi des micro-organismes sur les aliments. Et aussi les salmonelles, staphylocoques, listeria qui provoquent des intoxications et des maladies.

Et pour que ces micro-organismes se prolifèrent, ils ont besoin d’eau, de nourriture et d’une température particulière. Ainsi les aliments peuvent moisir plus rapidement, ce qui représente un danger pour la santé des consommateurs. Il urge donc d’offrir un bon entretien à ces appareils électro-ménagers.

Pour offrir une hygiène parfaite à son réfrigérateur, nous vous proposons cette astuce méconnue du grand public. En effet, pour réduire le développement des germes dans votre réfrigérateur, vous devez éliminer régulièrement les taches et les traces de liquides.

En outre, il faut régulièrement vérifier l’état de ses aliments régulièrement. Enlevez ceux qui s’abîment pour éviter de contaminer les autres aliments. Mais surtout, il ne faut strictement pas négliger le nettoyage du réfrigérateur. Et pour y arriver, rangez les aliments dans des récipients hermétiques. Vous devez également assainir soigneusement le réfrigérateur afin de maintenir un bon niveau d’hygiène. Pour ce faire, procéder à un nettoyage mensuel du réfrigérateur, un lavage séparé des différents éléments. En outre, procédez de haut en bas avant d’entamer le nettoyage de la porte.

Pour le nettoyage, appliquez un mélange moitié eau tiède, moitié vinaigre d’alcool à l’aide d’une éponge. Vous pouvez également utiliser de l’eau tiède et du savon. Ensuite, procédez au rinçage à l’eau claire et séchez avec un chiffon. Mais surtout, vous devez dégivrer le réfrigérateur au moins une fois par an pour le désinfecter.