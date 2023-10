Bon à savoir : ces fruits sont à éviter le soir avant d’aller au lit

- Publicité-

La consommation régulière de fruits est essentielle pour notre santé en raison de leur richesse en nutriments et en fibres. Selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé, il est conseillé de consommer au moins 5 portions de fruits par jour. Cependant, il est important de faire preuve de prudence lors du dîner, car certains types de fruits peuvent perturber notre sommeil.

Pour favoriser un sommeil optimal, il est important de faire attention à notre alimentation. En effet, ce que nous mangeons peut influencer notre capacité à bien dormir. Il est généralement conseillé de prendre un dîner léger pour éviter les problèmes de digestion avant le coucher. De plus, certains aliments sont préférables à éviter avant d’aller au lit, tels que les fruits qui sont riches en vitamines, acides ou difficiles à digérer. La consommation de ces fruits avant de se coucher peut perturber notre endormissement ou notre sommeil.

Quels sont les fruits à éviter le soir ?

Les agrumes

Le choix des fruits peut avoir un impact sur votre sommeil et votre digestion. Certains agrumes tels que les oranges, les pamplemousses et les citrons sont riches en acide citrique, ce qui peut causer des brûlures d’estomac et des reflux acides. Évitez de les consommer en grande quantité avant de vous coucher.

Les fraises, Framboises

Les personnes sensibles à la colopathie devraient éviter les fraises, les framboises et les kiwis, car les petites graines peuvent provoquer des irritations et rendre la digestion douloureuse. Cependant, si vous tolérez bien le kiwi, il peut favoriser la relaxation et la qualité du sommeil en raison de sa teneur en tryptophane.

Les fruits gorgés d’eau

Les fruits hydratants comme les melons, les pastèques et les ananas peuvent augmenter la production d’urine et perturber votre sommeil avec des interruptions fréquentes pour aller aux toilettes. Il est préférable de les consommer plus tôt dans la journée pour lutter contre la déshydratation. Notez également que les tomates contiennent de la tyramine, qui peut entraver l’endormissement en favorisant la production de noradrénaline.

Les fruits trop sucrés

Certains fruits très sucrés comme les raisins, les figues, les dattes et les mangues peuvent augmenter le taux de sucre dans le sang, perturbant ainsi votre sommeil en vous donnant un surplus d’énergie. Il est recommandé d’en consommer en quantité modérée le soir. Les fruits fermentés, tels que les fruits séchés ou conservés dans du sirop, peuvent être plus difficiles à digérer, provoquant des ballonnements ou des troubles digestifs qui nuisent à la qualité du sommeil.

Les fruits riches en fibres insolubles

Les fruits riches en fibres insolubles tels que les pommes et les poires peuvent prendre plus de temps à digérer, entraînant une sensation de lourdeur ou des problèmes digestifs. Si vous les consommez le soir, assurez-vous de les manger quelques heures avant de vous coucher. De plus, les noix de pécan peuvent être difficiles à digérer en raison de leur teneur élevée en calories et de leur propension à favoriser le stockage des graisses.

Les fruits riches en caféines

Certains fruits, comme les cerises de café, contiennent naturellement de la caféine. Les consommer le soir peut stimuler le système nerveux et rendre difficile l’endormissement. Il est donc préférable de les éviter avant se coucher.

Par ailleurs, il est important de noter que les réactions aux fruits peuvent varier d’une personne à l’autre. Écoutez votre corps et observez comment vous réagissez aux différents fruits consommés le soir. Si vous avez des préoccupations spécifiques, il est recommandé de consulter un professionnel de la santé ou un nutritionniste pour obtenir des conseils personnalisés.