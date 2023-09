Bon à savoir: ces aliments sont de vrais somnifères

Au-delà du respect de son rythme et ses besoins de sommeil, il est important de prêter attention à son alimentation notamment le soir car nombre de personnes n’ont pas conscience des interactions entre le sommeil et l’alimentation or la façon dont nous mangeons influence notre sommeil et notre vigilance.

Le soir, ne mangez ni trop tôt (pour nourrir le cerveau, très actif pendant le sommeil paradoxal), ni trop tard (la digestion provoque une élévation de la température du corps, nuisible au sommeil) : dans l’idéal, au minimum deux heures avant d’aller se coucher. Cependant, si vous dînez trop tôt, prenez une légère collation avant d’aller vous coucher.

Si vous désirez alors passer une nuit paisible, portez votre choix sur ces trois aliments :

Miel

Parmi les aliments favorisant le sommeil et capable de combattre l’insomnie, il y a le miel. Ainsi, manger du pain contenant un peu de miel à l’heure de goûter de l’après-midi serait une très bonne idée.

Fruits secs

Il en est de même pour les fruits secs, en particulier les noix. Ces derniers nous aident effectivement à reconstituer lentement notre mélatonine.

Poisson grillé ou la viande de dinde

Pour le dîner, il faudrait viser la légèreté et privilégier le poisson grillé ou la dinde.

Par ailleurs, pour les boissons, un délicieux thé à la camomille ou tisane relaxante serait une bonne idée. Vous pourrez en boire avant de vous coucher.

