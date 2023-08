Bon à savoir : 08 poissons ayant plus de protéines

Le poisson est une excellente source de protéines. Mais certains en sont plus pourvus que d’autres. Si vous cherchez à augmenter vos apports, voici les espèces qui contiennent plus de protéines.

Un apport adéquat en protéines est crucial pour tout être humain qui cherche à apporter des améliorations durables. L’une des meilleures sources de protéines qui est un aliment de base dans de nombreux ménages est le poisson.

En effet, le poisson regorge également d’autres nutriments, comme la vitamine D et les acides gras oméga-3. Cependant, il y en a qui sont plus riches que d’autres. Si vous êtes alors à la recherche des poissons ayant plus de protéines, en voici quelques-uns.

Le maquereau

Choisissez-le de préférence de petite taille. Faites-le griller ou bien préparez-le en terrine au vin blanc, c’est idéal pour l’été bien frais.

Le saumon

Aussi bon cuit que cru ou fumé, le saumon est l’un de nos poissons préférés. Mais privilégiez la qualité à la quantité surtout si vous le mangez en carpaccio ou en sushis.

La sardine fraîche

Une portion de 100 grammes de sardines fraîches renferme près de 25 grammes de protéines. Ce poisson, qui arrive sur les étals avec les beaux jours, possède aussi un taux intéressant de fer (1,67 mg pour 100 g) et permet de lutter contre l’anémie.

Le colin

Pauvre en calories mais riche en protéines, il saura prendre sa place sur votre table cuisiné à toutes les sauces. Avec une sauce aigre-douce, c’est vraiment très bon.

Le thon

Quand on suit un régime très protéiné, le thon albacore est un très bon allié. Riche en phosphore et en vitamine D, ce poisson gras contient en moyenne 30 grammes de protéines pour 100 grammes. En plus, il apporte seulement 150 calories.

Le merlan

Un peu délaissé et pourtant sa chair est tendre et légère. Si vous aimez testez-le pané et frit ou bien tout simplement avec une petite sauce citronnée au beurre.

Le tilapia

Bien que le tilapia puisse être un peu fade, un filet contient 23 g de protéines pour seulement 112 calories, ce qui en fait une excellente valeur nutritive. Il est généralement préférable de le faire cuire dans une marinade pour ajouter de la saveur.

Le hareng

Le hareng n’est pas très tendance et pourtant vous ne résisterez pas à cette salade aux pommes et harengs. Elle est bonne pour les papilles et pour la forme.

