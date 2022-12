Bon à savoir: 07 techniques pour reprendre confiance en soi au travail

Parfois vous êtes stressé, paniqué, angoissé, et pour cause, vous devez gérer un nouveau projet au travail mais vous ne vous sentez pas du tout à la hauteur. Découvrez dans cet article sept techniques pour reprendre confiance en vous-même sur le plan professionnel.

La confiance en soi, ce n’est pas inné. Un peu plus d’estime de soi, d’expérience et de culot peuvent vous permettre de vous affirmer plus facilement. Nous vous donnons quelques conseils pour réussir à affronter les autres et réussir au travail.

Identifiez le contexte précis où vous manquez de confiance

Devoir faire quelque chose que vous n’avez jamais fait, négocier une augmentation ou engager une conversation avec des inconnus… Les peurs peuvent toutes être différentes pour chacun. La première étape est de déterminer avec précision dans quel contexte vous avez l’impression de manquer de confiance en vous afin de définir un objectif et ainsi un plan d’action efficace.

Choisissez un secteur d’activité qui vous correspond pour retrouver confiance en vous-même au travail

Concrètement, le principe de base est de ne pas renier qui vous êtes : pour avoir confiance en vous au travail, choisissez un métier cohérent avec vos dispositions naturelles. Vous êtes timide ? Dans ce cas, mieux vaut éviter les postes commerciaux et les métiers de l’enseignement.

Faites attention à votre non-verbal

Le non-verbal constitue plus de 80% de notre communication. Par exemple, lors d’une réunion, si vous chuchotez en baissant les épaules, vous ne renvoyez pas l’image d’une personne affirmée qui a confiance en ses idées. C’est pour cette raison qu’il est conseillé d’avoir un allié au travail qui va pouvoir vous donner un feedback par rapport à votre non-verbal. Il ne doit pas faire attention à ce que vous dites mais comment vous le dites. Est-ce que je me tiens droit ? Est-ce que je regarde l’audience ? Quels sont le ton et le débit de ma voix ? Bien évidemment, il faut un bon dosage en fonction de la personne en face de soi. Les vêtements sont tout aussi importants. L’extérieur est en lien avec l’intérieur. Il faut être en adéquation avec la culture de l’entreprise tout en portant des vêtements dans lesquels on se sent bien.

Fixez-vous des objectifs SMART

Fixez-vous des objectifs SMART (réalisables et atteignables) pour avoir plus de chances de les atteindre : même les petits succès permettent de booster la confiance ! Avancer à petits pas vous permettra en plus de repousser progressivement les limites de votre zone de confort, sans vous heurter à un objectif qui vous paraît insurmontable.

Inspirez-vous au lieu de vous comparer

Est-ce que vous vous comparez objectivement ? Non. Dans la réalité, on s’évalue souvent face à des gens qui font soi-disant les choses mieux que nous. Se confronter à d’autres personnes n’est clairement pas un ingrédient du bonheur et cela nourrit les insécurités. Assumez votre différence dès aujourd’hui et soyez conscient de vos qualités. Vous n’avez pas la même façon de penser ? La même façon de communiquer ? Tant mieux, c’est la diversité qui fait la richesse d’une équipe !

Affranchissez-vous du regard des autres pour reprendre confiance en vous-même au travail

Enfin, affranchissez-vous du regard des autres : écoutez les observations, intégrez-les dans votre réflexion mais ne vous laissez pas gagner par le doute suite aux critiques.

Transformez votre peur en énergie positive !

Vous éprouvez une peur quasi-panique dans des situations nouvelles ? Ne dépensez pas toute votre énergie et vos pensées à essayer de dissimuler votre nervosité. Essayez au contraire de la transformer en actions positives : souriez, parlez, allez vers les autres…