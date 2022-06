Bon à savoir: 05 techniques pour arrêter de ronfler

Certaines astuces faciles à appliquer peuvent diminuer nettement les risques de ronflements. Découvrez-les au plus vite et passez des nuits paisibles !

D’intensité variable selon les individus, le bruit du ronflement peut aller dans des cas extrêmes jusqu’à 100 décibels, soit le bruit que fait un camion qui passe sur la route. Ce qui explique alors que le ronflement, bien que sans gravité dans la majorité des cas, perturbe de façon importante le sommeil de celui qui en souffre, mais aussi de celui avec qui il partage ses nuits. Si votre médecin n’a pas diagnostiqué de cause physiologique à traiter, essayez ces astuces pour mieux dormir.

Dormir sur le côté

Première astuce pour éviter les ronflements : ne dormez plus sur le dos ! En effet, sur le dos, votre langue se positionne trop en arrière dans votre bouche et bloque ainsi le passage de l’air. Cette position comprime les voies respiratoires.

Privilégiez de dormir sur le côté. Si vous revenez naturellement sur le dos pendant votre sommeil, cousez une balle de tennis au milieu du dos de votre pyjama. Une méthode naturelle et radicale qui vous empêchera de vous retourner sans vous réveiller !

Surélever votre position

Si vous avez l’habitude de dormir sans oreiller, courez dans les magasins de literie pour vous en procurer : l’oreiller diminue les ronflements. En effet, en surélevant votre position avec un oreiller, cela facilitera la respiration et évitera le relâchement des tissus du pharynx.

Vous pouvez placer plusieurs oreillers supplémentaires sous votre tête de façon à surélever votre position dans le lit, ou, placer des cales en bois sous les pieds de l’avant de votre lit. Ces méthodes peuvent vous aider à diminuer les ronflements.

Ne mangez pas juste avant d’aller vous coucher

Si vous mangez un repas copieux deux heure avant d’aller vous coucher, il est très probable que vous ronflerez dans la nuit. Manger juste avant de se coucher exercera encore plus de pression sur vos poumons pendant la nuit, et votre respiration en sera appauvrie. Cela accélère votre respiration, causant plus d’air de circuler et une plus grande probabilité de ronfler. Alors ne mangez pas ou mangez peu juste avant d’aller au lit.

Evitez l’alcool

L’alcool affecte le système nerveux et affaiblit vos muscles. Une langue flasque peut notamment causer les bruits de ronflement. Vous voulez une bonne nuit de sommeil? Alors évitez l’alcool.

Nettoyez sa chambre à coucher

Les ronflements peuvent aussi être dus à des réactions allergiques. Si la chambre à coucher n’est pas fréquemment nettoyée et aérée, les acariens, poussières et poils d’animaux domestiques favoriseront grandement l’obstruction des voies respiratoires. Il est donc d’une importance capitale que la pièce soit bien nettoyée et que l’air y circule, afin d’éviter d’inspirer des substances irritantes pendant plusieurs heures d’affilée.

Interdisez aussi à vos animaux de dormir sur votre oreiller, afin de conserver un environnement de sommeil aussi sain que possible.

Enfin, pensez à nettoyer régulièrement les sorties d’aération de votre logement.