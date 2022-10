Bon à savoir : 05 techniques ingénieuses pour reconnaitre le vrai cuir du faux

Il n’est pas rare que les fabricants de meuble ou de vêtements redoublent de créativité pour imiter le véritable cuir. En tant que consommateur nous souhaitons tous reconnaître du cuir sans se tromper afin d’effectuer le bon achat.

Le cuir est largement utilisé dans les secteurs du textile, du mobilier ou automobile. Il est donc utile de savoir reconnaître les différents types de cuirs pour éviter les erreurs. Alors suivez nos conseils pour faire la différence entre le vrai cuir et le faux.

L’odeur

Le cuir est une matière à l’odeur caractéristique et facilement identifiable. Attention cependant, certains fabricants ajoutent des composants chimiques à leur faux cuir pour en transformer l’odeur.

L’aspect

Sur la peau vous trouverez des dessins de petites graines. Ces pores minuscules n’existent pas dans le cuir synthétique car celui-ci est recouvert d’un film plastique. Malheureusement certains fabricants ont des astuces pour imiter l’aspect du cuir.

La température

Le vrai cuir a une température « chaude », alors qu’un simili est plutôt froid et inerte au toucher.

La résistance

Grattez avec le doigt (si possible). Si le cuir s’écaille et une sorte de vernis vient se poser sous votre ongle alors c’est du faux. De plus le cuir véritable est difficile à percer par une aiguille contrairement au faux.

Le test du feu

Allumez un briquet proche de votre article en cuir. Évitez les coutures et choisissez une zone cachée de préférence. Si le cuir se met à fondre, c’est un faux. Le vrai cuir ne brûle pas.