Bon à savoir : 05 techniques efficaces et simples pour se débarrasser des guêpes

C’est la période des vacances. Parfois pour se détendre, l’on reste au dehors au bord de la piscine ou sous la véranda. Mais ce moment de détente est parfois court à cause des insectes nuisibles comme les abeilles, les frelons et les guêpes. Nous vous proposons alors ici cinq méthodes simples et efficaces pour se tirer d’affaire.

Les guêpes sont dangereuses, surtout pour les personnes souffrant d’allergie. Une piqûre de cet insecte pourrait engendrer des éruptions cutanées sur la peau, des démangeaisons et parfois même des difficultés respiratoires. Pour alors se débarrasser d’eux sans faire recours aux produits chimiques, utilisez ces techniques.

1.L’huile de menthe poivrée

La menthe est une plante qui indispose les guêpes. A défaut d’en planter dans son potager, quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée diluées dans un peu d’eau peuvent vous débarrasser des guêpes un certain temps. Versez le tout dans un spray et pulvérisez cette solution à divers endroits de la maison.

2.Le nettoyage de votre jardin

Les guêpes se nourrissent d’insectes morts, de larves et de résidus d’aliments sucrés. D’où leur forte attirance envers les verres de limonade ou d’autres boissons sucrées. En plus du nettoyage de votre maison, n’oubliez pas le jardin ou la cour. Vérifiez qu’il n’existe aucun nid de guêpes autour de votre maison, débarrassez-vous des boîtes vides et comblez les fissures dans les murs qui pourraient être occupées par des insectes et faire office de nid. La destruction des nids de guêpes doit se faire avec minutie si vous ne souhaitez pas être victime de piqûres. En cas de doute, faites appel à un professionnel.

3.Des épouvantails en forme d’oiseaux

Comme pour éloigner les oiseaux d’un champ de blé, placez des épouvantails en forme d’oiseaux dans votre jardin. Les guêpes ont peur des oiseaux. Ces derniers s’en nourrissent. Vous pourriez par exemple placer des mobiles à vent en forme d’oiseaux autour de votre maison, dans votre jardin ou votre cour. Ils éloignent les guêpes et offrent une décoration sympathique à cet espace.

4.Les plantes répulsives

Certaines plantes tiennent les insectes à distance de votre maison. Les guêpes, plus particulièrement, sont très sensibles à certaines plantes et désertent les endroits que ces dernières occupent. En plus de l’ail, de l’oignon et de la citronnelle, le thym, la menthe ou encore le géranium rosat sont également d’excellents répulsifs contre les guêpes.

5.Les pièges

Aux grands maux les grands remèdes. Si les guêpes ne veulent pas quitter les lieux, piégez-les. Pour ce faire, munissez-vous d’une bouteille en plastique, d’un soupçon de savon liquide, un peu d’eau, du sucre et vinaigre. On n’attrape peut-être pas les mouches avec du vinaigre, mais les guêpes, si. Coupez le haut de la bouteille que vous mettez à l’envers sur l’autre moitié comme pour avoir un entonnoir. Il vous faudra lier les deux parties de la bouteille avec du ruban adhésif. Versez les ingrédients mélangés à l’intérieur de la bouteille et les guêpes seront attirées pour goûter au mélange mais ne pourront plus en ressortir.