Bon à savoir : 05 plantes pour faire fuir les araignées de votre maison

Les araignées, ces colocataires à 8 pattes, bien qu’inoffensives et même utiles pour éliminer certains nuisibles, provoquent souvent de belles frayeurs aux arachnophobes… Voici comment alors se débarrasser d’elles sans dépenser dans des produits chimiques.

Si les araignées élisent domicile dans votre maison, vous pouvez être flatté. Et pour cause, elles ne s’installent que dans les logements sains. Même si elles nous effraient, il n’est pas nécessaire de les tuer pour s’en débarrasser. Découvrez quelques astuces naturelles pour tenir éloignées les araignées de votre maison.

La citronnelle

La citronnelle fait partie des 5 plantes les plus connues pour être un répulsif naturel. Surtout contre les moustiques. Mais elle est aussi efficace contre les araignées et les fourmis. Sa forte odeur incommode les insectes et autres « nuisibles » et les fait donc fuir.

L’eucalyptus

Cette plante est l’ultime solution des arachnophobes. En effet, l’eucalyptus repousse efficacement les araignées, à en croire une recherche menée en 2018. Il vous suffit d’utiliser de l’huile d’eucalyptus dans les coins de la maison. N’oubliez pas d’en éparpiller sur les entrées de portes et de fenêtres.

La menthe fraîche

Plante aromatique prisée en cuisine, la menthe est un véritable répulsif naturel pour éloigner les araignées. Si elle dégage un parfum très agréable pour nous, elle a en revanche une odeur insoutenable pour ces petites bêtes. Dispersez-en un peu partout dans votre foyer, pour les dissuader d’entrer !

La lavande

Même procédé pour la lavande. Elle fait partie des plantes connues pour repousser naturellement les mites notamment. Mais elle fonctionne aussi très bien contre les moustiques, les mouches ou encore les puces.

Les feuilles de tomate

Alternative douce et naturelle aux insecticides du marché, les feuilles de tomates permettent d’écarter les araignées de la maison. Placez-les aux endroits stratégiques, tels que la porte d’entrée, les fenêtres et les différentes ouvertures par lesquelles les insectes s’introduisent habituellement dans votre maison. Effet garanti !