Bon à savoir : 04 plantes pour éloigner les scorpions et araignées de chez vous

Certaines plantes ont plusieurs utilités. Il y en a qui servent également à éloigner les insectes de votre maison. Découvrez ici 04 plantes répulsives à avoir chez soi.

Plusieurs plantes ont la capacité de repousser les insectes et offrent de nombreux autres avantages. De plus, elles ajoutent une belle touche à votre maison. Alors, pourquoi ne pas en intégrer une chez vous ?

La citronnelle

La citronnelle est une plante aux propriétés répulsives, efficace pour éloigner les araignées et les C. Grâce à son odeur forte, détestée par ces insectes, elle constitue une solution naturelle pour protéger votre maison. En plus d’être facile à entretenir, vous pouvez la placer près des entrées de la maison, comme la porte ou les fenêtres, ainsi que dans des endroits ensoleillés pour maximiser son effet dissuasif contre les insectes envahisseurs.

L’eucalyptus

L’eucalyptus peut également servir de répulsif naturel. Si vous souhaitez éloigner les araignées de votre maison, il vous suffit de garder cette plante à proximité.

La menthe

Les fourmis peuvent causer des dommages aux plantes et sont considérées comme des insectes nuisibles. Au lieu d’utiliser des insecticides qui peuvent être néfastes pour l’environnement et la santé, une alternative naturelle consiste à planter de la menthe. La menthe agit comme un répulsif contre les fourmis, mais également contre les moustiques, les pucerons, les scorpions et les araignées. Pour maximiser son efficacité, il est recommandé de cultiver la menthe dans un pot et de bien boucher le trou de drainage. Cette astuce permet de profiter des propriétés répulsives de la menthe tout en préservant vos plantes.

Le basilic

Le basilic est une plante bénéfique pour éloigner les scorpions, les araignées et les moustiques. Sa délicieuse fragrance citronnée agit comme un répulsif naturel contre ces insectes indésirables. Que ce soit en pot à l’intérieur ou dans votre jardin, cultiver du basilic vous permettra de profiter de ses propriétés protectrices. Assurez-vous simplement de lui procurer un endroit ombragé pour qu’il s’épanouisse pleinement.

