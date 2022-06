Bon à savoir : 04 méthodes à adopter pour éloigner les fourmis de vos maisons

Très envahissants, les fourmis trouvent souvent refuge dans les jardins, les cuisines, l’entrée des portes des maisons. Ces bestioles se multiplient rapidement en créant des colonies et peuvent alors causer des dégâts, au cours de leur déplacement. Découvrez les techniques à adopter pour les éloigner de votre maison.

Bien que les fourmis jouent un rôle important dans la pollinisation des plantes, leur présence devient parfois gênante, surtout, quand elles s’installent en colonie. Mais fort heureusement, il existe toujours des moyens permettant de les éloigner et d’anticiper aussi sur d’éventuelles invasions futures. En voici 04 consignés dans cet article.

Le citron

Hormis les méthodes de protection qui consistent à créer un barrage à ces insectes, d’autres remèdes naturels comme le citron agissent comme de véritables insecticides naturels. Il suffit de diluer le jus d’un quart de citron dans un petit récipient d’eau avant de pulvériser le mélange sur les plantes touchées ou les fourmilières. L’acidité du citron va non seulement éloigner les fourmis mais les empêcher de revenir.

Les plantes répulsives

Certaines plantations comme la menthe, le basilic, l’ail ou la lavande sont des alliées incontournables pour lutter contre les fourmis. En effet, leur odeur n’est pas du tout appréciée par ces insectes. Vous pouvez alors planter quelques-unes dans votre jardin ou les disperser sur leur passage. Ainsi, elles agiront comme un répulsif ; les fourmis ne seront pas tuées mais éloignées de votre jardin.

Le vinaigre blanc

Outre ses propriétés nettoyantes, le vinaigre blanc est un véritable insecticide naturel. Contrairement à certains produits chimiques, cette solution à base de vinaigre blanc est peu couteuse et efficace. Vous pouvez l’utiliser en toute sécurité sur vos plantes en mélangeant la même quantité de produit et d’eau dans une bassine. Versez le tout dans un vaporisateur et pulvérisez la solution sur vos plantes.

La cannelle

Pour combattre les fourmis, la cannelle, tout comme les clous de girofles peut être d’une grande utilité. Cette épice qui est souvent utilisée en cuisine pour parfumer les plats et desserts, s’avère être utile pour éloigner ces insectes minuscules. Insérez des bâtons de cannelle dans le sol de votre jardin, près de leur nid et le tour est joué ! L’huile essentielle de cannelle peut également être vaporisée un peu partout dans vos extérieurs.

Par ailleurs, l’invasion des fourmis peut devenir inquiétante, surtout lorsque ces dernières s’attaquent aux plantes. Il est alors recommandé d’utiliser des solutions naturelles pour les préserver au mieux de ces insectes nuisibles et de les éloigner de votre maison.