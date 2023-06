Bon à savoir: 04 effets secondaires du souchet sur la santé

Le souchet est une plante herbacée, qui produit de savoureux petits tubercules dont la saveur se rapproche de l’amande et possédant plusieurs vertus nutritionnelles. Mais au-delà de de ses vertus nutritionnelles, il a aussi des effets secondaires sur la santé.

Le souchet est un petit tubercule connu depuis très longtemps. Les Égyptiens en consommaient déjà. Source de bien-être, il possède de nombreuses vertus pour tout l’organisme. Cependant, le souchet a également des effets secondaires sur la santé, qui ne sont pas encore connus du grand public. Découvrez les ci-dessous.

Indigestion

Il n’est pas sain pour les personnes souffrant de troubles digestifs de consommer de grandes quantités de noix tigrées, car elles sont riches en fibres qui peuvent ne pas être digérées facilement.

Constriction de l’estomac

Les personnes sensibles aux aliments riches en fibres peuvent souffrir de ballonnements, de constriction de l’estomac ou même de diarrhée lorsqu’elles mangent trop de noix tigrées.

Effet antinutritionnel

Les noix de tigre crues fraîches sont riches en éléments anti-nutriments comme les phytates, les oxalates, les saponines et les tanins peuvent réduire le nombre de vitamines et de minéraux que votre intestin peut absorber.

Ballonnement

Une consommation excessive de noix tigrées crues peut provoquer des ballonnements, des conditions où le gaz s’accumule dans l’estomac, vous pouvez également ressentir des douleurs abdominales, des flatulences, de la diarrhée ou de la constipation qui peuvent être déclenchées par une mauvaise digestion des noix tigrées consommées.

Malgré les nombreux avantages pour les mères allaitantes et les femmes enceintes, les inconvénients des noix tigrées (effets secondaires possibles de la consommation de noix tigrées) ne peuvent être négligés. Oui, c’est un super aliment riche en plusieurs nutriments (vitamines, minéraux et composés phytochimiques) qui sont sans aucun doute importants et nécessaires à l’organisme, mais certains de ces composés phytochimiques ont des propriétés antinutritionnelles qui peuvent même empêcher l’absorption des nutriments.

