Bon à savoir: 03 inconvénients de l’utilisation des humidificateurs d’air

- Publicité-

Les humidificateurs d’air sont de plus en plus répandus dans les maisons et les bureaux, et cela ne devrait pas nous surprendre. Au contraire, nous devrions suivre l’exemple, car ces petits appareils ont un impact énorme sur notre santé et notre bien-être quotidien.

L’humidité est un critère important pour avoir un environnement sain. Trop sec, l’air peut causer des effets négatifs sur la santé. L’humidificateur peut alors être une solution envisageable pour rétablir l’humidité dans la maison. Cependant, ce dernier pourrait avoir des impacts négatifs sur vous. Découvrez les inconvénients d’avoir un humidificateur d’air chez soi.

Les moisissures et les mauvaises odeurs

À partir de 50-60% d’humidité, les moisissures peuvent aggraver la situation. Elles poussent particulièrement dans les bâtiments mal isolés, car la vapeur d’eau se condense sur les vitres et les murs froids, mouillant les cadres des fenêtres, les tapisseries et les boiseries – ce qui favorise leur pourrissement. Les moisissures émettent des spores (sortes de minuscules « graines ») qui flottent dans l’air. Ces spores peuvent entraîner des infections respiratoires, et déclencher des allergies et des crises d’asthme chez les personnes sensibles.

- Publicité-

Enfin, il faut savoir que l’humidité accentue les odeurs en général, et que, lorsqu’on cherche à les masquer avec des bougies parfumées, des parfums synthétiques ou des bâtons d’encens, on charge davantage l’atmosphère intérieure de polluants…

Les Bactéries et champignons

Bien que les humidificateurs d’air ne soient pas les seuls à héberger des organismes nuisibles, ils constituent le milieu idéal pour certaines variétés. La Legionella pneumophila est une bactérie notable qui est la cause de la maladie du légionnaire, une forme grave de pneumonie. Le remplacement ou le nettoyage régulier des filtres et des réservoirs de votre humidificateur d’air devrait régler tous les problèmes, mais si vous souffrez d’une maladie respiratoire inexpliquée qui ne disparaît pas, consulter votre médecin au plus tôt.

Les acariens et les cafards adorent l’humidité

La moisissure est une chose, mais le facteur beurk augmente lorsque l’invasion implique le déplacement de créatures. Trop d’humidité, provenant d’un humidificateur ou d’une autre source, peut entraîner ce genre de problèmes dans une maison. Selon l’American Lung Association, les allergènes des blattes peuvent être rejetés dans l’air lors du nettoyage ou de l’aspiration de la poussière déposée.

- Publicité-

Ces allergènes peuvent déclencher de l’asthme et des allergies, et des études montrent qu’ils pourraient même être responsables de l’asthme chez les enfants d’âge préscolaire. Vous avez hâte de poser votre tête sur l’oreiller après une longue et dure journée ? Les allergènes de blattes peuvent être inhalés depuis la literie, annihilant les pouvoirs curatifs typiques d’une nuit de sommeil paisible.

Les environnements chauds et humides sont également parfaits pour les acariens. Ces minuscules insectes sont liés aux araignées, vivent dans la poussière et se nourrissent de cellules mortes de la peau . Bien que microscopiques, les acariens peuvent créer de gros problèmes d’allergie et graviter vers l’endroit le plus tranquille, notre chambre.

Une allergie aux acariens peut aller au-delà d’un nez qui coule occasionnel, de larmoiements et d’éternuements jusqu’à une crise d’asthme grave nécessitant des soins d’urgence. Tout cela donne certainement une nouvelle priorité aux avertissements concernant l’entretien des humidificateurs.

Articles similaires