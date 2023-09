Bon à savoir : 03 astuces pour maigrir en mangeant

La plupart des gens suivent un régime restrictif pour perdre du poids. Ils se concentrent alors uniquement sur l’alimentation. Or c’est possible de maigrir sans faire un régime.

En effet, de nombreuses habitudes de vie, très simples, peuvent vous permettre de perdre du poids. Elles n’ont rien à voir avec un régime conventionnel, et sont plus efficaces pour maigrir. En utilisant les conseils de cet article, vous allez pouvoir perdre du poids sans faire de régime, sans vous priver sur la nourriture, mais simplement en faisant des changements dans vos habitudes de vie.

Le contraste des couleurs

La première astuce consiste à jouer sur le contraste des couleurs entre les assiettes et les plats. A en croire une étude, ce contracte chromatique favoriserait la sensation de satiété. D’ailleurs, s’il n’y a pas de contraste de couleur entre les aliments et l’assiette, vous pouvez manger jusqu’à 30% de plus que d’habitude car la continuité de la couleur ouvre l’appétit. L’idéal serait d’opter pour une assiette claire si le plat est particulièrement coloré.

- Publicité-

La taille de l’assiette

Il faudrait opter pour des assiettes plus petites. De cette façon, vous n’aurez pas l’impression que vous n’avez pas assez mangé. Avec une petite assiette, nous aurons l’impression de manger plus et nos sens seront automatiquement apaisés par l’abondance.

Le miroir

En outre, il serait judicieux de se mettre en face d’un miroir lorsque vous mangez. De cette façon vous pourrez vous admirer dans toute votre gloire mais vous serez également en mesure de vous rassasier plus rapidement. En effet, selon une étude effectuée en 2016, ceux qui pouvaient se regarder dans le miroir tout en mangeant consommaient beaucoup moins d’aliments comparés aux autres.

Par ailleurs, il est conseillé d’utiliser des lumières chaudes car le pouvoir d’une atmosphère chaleureuse et apaisante n’est pas du tout à sous-estimer.

Articles similaires