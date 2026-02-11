Bologne–Lazio : compositions officielles pour le quart de finale de la Coupe d’Italie

Ce soir, Bologne et la Lazio s’affrontent pour une place en demi-finale de la Coupe d’Italie. La rencontre débute à 20h00 GMT et se déroulera au stade Renato Dall’Ara.

Cette affiche de quart de finale représente un tournant de la compétition pour les deux équipes, chacune cherchant à décrocher son ticket pour le dernier carré.

Les entraîneurs ont dévoilé leurs onze de départ officielles :

Compositions officielles

Bologne : Shorupshi, Zortea, Vitih, Lucumi, Naanda, Moro, Ferguson, Orsolini, Odgaard, Cambiaghi, Castro.

Lazio : Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini, Dele-Bashiru, Taylor, Isaksen, Maldini, Pedro.