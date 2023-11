Bola Tinubu: « Mon nom mérite d’être inscrit dans le livre Guinness World Records »

Dans son discours lors du sommet G20 Compact With Africa en Allemagne, le président nigérian Bola Tinubu a revendiqué la reconnaissance de son nom dans le Livre Guinness des records en tant que président ayant initié des réformes dès le premier jour de son mandat.

Depuis son accession à la présidence du Nigeria, Tinubu ne cesse d’attirer des investisseurs étrangers vers la première économie d’Afrique, mettant en avant ses réformes telles que la suppression des subventions aux carburants et la dévaluation de la monnaie nationale. Lors de sa participation au 4ème sommet G20 Compact With Africa à Berlin, Tinubu a exposé devant les opérateurs économiques et investisseurs allemands les multiples réformes qu’il a engagées.

En parlant de ses réussites en matière de réformes, le président a fait référence à son mandat à la tête de l’État de Lagos. Selon lui, ce sont précisément ses réalisations qui ont conduit les Nigérians à le choisir pour diriger le Nigeria.

« J’ai gouverné Lagos pendant huit années consécutives. Aujourd’hui, je peux fièrement dire que l’État de Lagos a pris son envol et est devenu la cinquième économie d’Afrique. C’est ce parcours qui m’a conduit à la présidence. Le Nigeria a voté en faveur des réformes, et dès le premier jour de mon investiture, j’ai lancé ces réformes. Pour moi, cela mérite que mon nom soit inscrit dans le Livre Guinness des records« , a-t-il déclaré.

Notons que Bola Tinubu a également signé plusieurs accords bilatéraux avec les autorités allemandes à l’issue du sommet, axé sur la promotion de l’investissement privé en Afrique. Le Nigeria, en tant que troisième producteur de gaz du continent, s’est engagé à fournir du gaz à l’Allemagne, qui investira à son tour 500 millions de dollars dans des projets d’énergie renouvelable, selon un accord annoncé par la présidence nigériane.