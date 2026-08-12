Bohicon: le corps sans vie d’une jeune couturière repêché dans un puits de 60 mètres à Adamè

Le corps sans vie d’une jeune couturière âgée d’environ 25 ans, identifiée par les initiales E. A., a été retrouvé au fond d’un puits de près de 60 mètres de profondeur dans une habitation du quartier Tabadé.

​Face aux contraintes techniques de l’ouvrage, d’un diamètre de 1,30 mètre et contenant de l’eau, l’antenne départementale de l’Agence béninoise de protection civile (ABPC) de Bohicon a déployé un dispositif spécifique.

Après une reconnaissance minutieuse et la sécurisation de la zone, sept agents de secours et un poste médical ont été mobilisés pour mettre en place un système de descente et de remontée sécurisé. L’équipe est parvenue à repêcher la dépouille au terme d’une opération particulièrement délicate.

​Constatations et suites administratives

​Le constat a été dressé sur place par Évangéline Alapini, infirmière au Centre de santé d’Avogbanan. Le corps a ensuite été remis aux services de la police et aux proches de la victime.

Les premiers éléments d’information de l’ABPC évoquent un geste volontaire, la jeune femme se serait jetée dans le puits, bien que les motivations exactes de son acte restent inconnues.