Bohicon: deux suspects interpellés après la découverte d’un véhicule volé à Ouidah

Le commissariat de l’arrondissement d’Avogbanna, dans la commune de Bohicon, a procédé à l’interpellation de deux individus dans le cadre d’une enquête ayant conduit à la découverte d’un véhicule déclaré volé à Ouidah.

Les faits ont été révélés à la suite d’un signalement des populations du quartier Zoungoudo, intriguées par la présence d’un artisan occupé à repeindre, en pleine brousse, une Toyota Corolla sans plaque d’immatriculation.

Alertées, les forces de l’ordre se sont immédiatement rendues sur les lieux et ont ouvert une enquête.

Interrogé, le peintre a déclaré agir sur instruction d’un mécanicien, présenté comme son client. Entendu à son tour, ce dernier a affirmé être en mesure de conduire les policiers jusqu’au propriétaire du véhicule.

Une promesse restée sans suite, l’intéressé ayant ensuite pris la fuite.

Les investigations se sont poursuivies par des vérifications techniques, lesquelles ont permis d’identifier le véritable propriétaire du véhicule.

Il ressort des recoupements effectués que la voiture faisait l’objet d’un avis de recherche émis par le commissariat de Savi, à Ouidah, dans le cadre d’un vol à main armée ayant entraîné la mort du propriétaire.

Considérés comme suspects, le peintre et le mécanicien ont été placés en garde à vue. L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités, d’identifier les auteurs du crime et d’éventuelles complicités.