Bob Marley: voici pourquoi sa femme Rita vit au Ghana depuis 20 ans

Rita Marley, épouse de Bob Marley a décidé de vivre au Ghana depuis 20 ans pour une bonne raison.

Rita Marley vit au Ghana depuis plus de 20 ans. En 1990, elle y avait déménagé au Ghana avec la famille de Bob Marley. Elle détient aujourd’hui le nom ghanéen – Nana Afua Abodea car en 2013, elle a demandé et obtenu la citoyenneté ghanéenne.

Rita Marley est également propriétaire d’une maison à Aburi, au Ghana. La veuve de Bob Marley a aussi créé un studio intitulé « Studio One » à la mémoire de son mari dans la capitale Accra. Mieux, au Ghana, elle dirige une organisation à but non lucratif et sa fondation, The Rita Marley Foundation, soutient des actions caritatives.

“C’est le paradis », avait elle déclaré pour justifier sa décision de vivre au Ghana. «Je me vois toujours comme une Jamaïcaine, mais l’Afrique est nos racines et j’ai toujours attendu cette transition avec impatience. Le Nigeria ressemble plus à New York, mais le Ghana ressemble beaucoup plus à ce que nous attendons. L’Afrique à moi», a-t-elle expliqué.

12 enfants et plus de 60 petits-enfants

Alpharita Constantia Anderson, connue sous le surnom de Rita Marley est la veuve du musicien de reggae, Bob Marley. Elle fut membre du trio les I Threes, le chœur des Wailers et du groupe reggae The Soulette. Elle a commencé sa carrière musicale au début des années 1960. Son single « One Draw » sorti en 1982 a été un grand succès en Europe même si la Jamaïque a déclaré qu’il n’était pas adapté à la diffusion.

Et pourtant, pour Jamaica Observer, One Draw a été le premier single de reggae à figurer en tête du palmarès Billboard Disco. Née de Leroy Anderson et Cynthia “Beda » Jarrett à Cuba, Rita Marley a grandi à Trenchtown, en Jamaïque.

Mère de 12 enfants, la veuve de Bob Marley a plus de 60 petits-enfants et un arrière-petit-enfant, avec sa fille aînée, Sharon, mariée à un Ghanéen.