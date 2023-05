Bob Maley: Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly célèbrent l’héritage intemporel du maître du reggae

- Publicité-

A l’occasion de la célébration de la commémoration du 42ème anniversaire de la disparition de Bob Marley, l’icône mondiale du Reggae, les artistes Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly ont tenu à rendre un vibrant hommage au précurseur du reggae.

La Côte d’Ivoire, reconnue comme la seconde nation mondiale du Reggae après la Jamaïque, est le berceau d’une pléthore de chanteurs spécialisés dans ce genre musical. Parmi ces artistes, figurent notamment deux personnalités de renom, Alpha Blondy et Tiken Jah Fakoly, dont l’expertise dans le Reggae fait la fierté de la nation ivoirienne.

En commémoration de l’anniversaire de la disparition de Bob Marley, l’icône du reggae, Alpha Blondy a rendu un vibrant hommage au défunt chanteur jamaïcain à travers un témoignage poignant. Dans un post, il a souligné que bien que Bob Marley ait vécu seulement 36 ans et soit parti il y a 42 ans, sa musique intemporelle n’a pas pris une ride. Au contraire, elle continue de séduire chaque jour de nouvelles âmes, et son message universel résonne toujours. Il a cité notamment le titre « War », souvent associé à « No more trouble », qui est devenu un hymne anti-raciste, une ode à la paix et un symbole des combats contre toutes les oppressions.

- Publicité-

« Ton séjour sur terre n’a pas été vain et nous a tous rallié sous la bannière du “One love, one heart, one destiny” rastafari. Une parole précieuse pour soigner et, espérons le, guérir les maux de notre monde…. Tu as posé ton empreinte sur le chemin de l’Humanité…. C’est ce qu’on appelle une icône…Bob Marley », a-t–il écrit.

Dans la foulée, Tiken Jah Fakoly a pour sa part annoncé à ses fans maliens un concert surprise à Bamako. Dans une vidéo, il a expliqué que cela faisait 42 ans que le prophète du Reggae était parti, et qu’il était donc impensable de ne pas faire quelque chose en cette occasion. « ça fait 42 ans que le prophète du reggae est parti. Alors un jour comme ça, on ne peut pas ne pas faire quelque chose. C’est pourquoi on a décidé de faire un concert à la radio libre cité UNICEF », a-t-il indiqué.

Faut-il le rappeler, d’autres artistes du monde entier ont également rendu un vibrant hommage à cet artiste légendaire qui a marqué le Reggae de son empreinte indélébile, ce jeudi 11 mai, jour marquant le 42ème anniversaire de son décès.

Articles similaires